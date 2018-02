Bitcoindelvers hinderen zoektocht naar aliens: "Sterke computerchips niet meer te krijgen" ADN

15 februari 2018

14u53

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers op zoek naar buitenaards leven hebben flinke last van de bitcoin en andere virtuele munten. Om signalen uit het heelal op te vangen en te onderzoeken, hebben ze sterke computerchips nodig. Maar die zijn niet meer te krijgen: ze worden opgekocht door mensen die virtueel geld willen 'minen'. Dat zeggen de onderzoekers tegen de BBC.

''We willen de allernieuwste GPU-processoren gebruiken. En we kunnen ze niet meer krijgen. Dat belemmert onze zoektocht naar buitenaards leven, om antwoord te krijgen op de vraag of we alleen zijn. Dit is een nieuw probleem, het speelt pas bij bestellingen van de afgelopen maanden'', zegt wetenschapper Dan Werthimer, grondlegger van het project SETI@home. SETI is een afkorting voor Search for Extra Terrestrial Intelligence (zoektocht naar buitenaardse intelligentie).

Frequenties

Werthimer legt uit waar de processoren voor nodig zijn: ''We willen zo veel mogelijk frequenties bekijken, omdat we niet weten hoe 'aliens' hun boodschap sturen. Daar is veel rekenkracht voor nodig.'' Op sommige plekken draaien honderd aan elkaar gekoppelde GPU's tegelijk. GPU's zijn in de eerste plaats bedoeld voor gamers, maar als ze aan elkaar gekoppeld worden, kunnen ze veel gegevens achter elkaar verwerken. Dat gebeurt bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het verwerken van virtuele munten zoals de bitcoin. Daarvoor moeten complexe wiskundige formules worden opgelost. Dat oplossen wordt minen of delven genoemd. Wie de oplossing vindt, krijgt als beloning 12,5 bitcoins. Bij de huidige koers is de waarde meer dan 90.000 euro. Elke tien minuten wordt zo'n bedrag uitgekeerd.