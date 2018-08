Bioloog over klimaatverandering: “We moeten bomen planten die bestand zijn tegen hitte” Yannick De Spiegeleir

10 augustus 2018

16u14 0 Wetenschap & Planeet Onder invloed van de klimaatverandering zullen we in de toekomst andere bomen moeten aanplanten. Dat zegt bioloog Koen Es van Plantentuin Meise. “Gevoelige bomen zoals de beuk zullen terrein verliezen aan soorten die resistenter zijn tegen de droogte.”

Na twee hittegolven en enkele kurkdroge zomermaanden leeft de natuur deze week op met dank aan enkele fikse regenbuien. Toch laat het extreme weer zijn sporen na: heel wat jonge bomen en struiken overleefden de barre strijd met de blakende zon niet. Planten die de droogte wel overleven komen verzwakt uit de strijd.

Weerkundigen voorspellen dat we in de toekomst steeds vaker met dergelijke hete en droge zomers zullen geconfronteerd worden. In die optiek roept Koen Es van de Plantentuin Meise, in een interview met Radio 1 op om grondig na te denken over welke bomen en struiken we straks nog aanplanten met de klimaatverandering in het achterhoofd.

