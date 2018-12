Binnenkort sneller naar ruimtestation ISS dan met vliegtuig van Moskou naar Brussel KVDS

17 december 2018

16u56

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Russische ruimtevaart wil nog meer inzetten op een snel traject naar het Internationaal Ruimtestation ISS. "Vluchtduur drie uur", twitterde het hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos gisteren.

Roscosmos is al een tijdje bezig om bemande en onbemande missies sneller naar het ISS te sturen. Traditioneel duurde de reis twee dagen, goed voor 34 banen rondom onze planeet. Dat is ondertussen - in de regel - verminderd tot zes uur, of vier omlopen.





In juli koppelde een onbemande Progress al na twee omwentelingen aan de spacemeccano die op ongeveer 400 kilometer boven ons vliegt. Roscosmos wil dat nu veralgemenen. "Over anderhalf jaar zullen wij kosmonauten en ruimtetoeristen sneller naar het ISS brengen dan een vlucht van Moskou naar Brussel duurt", twitterde Dimitri Rogozin, die Russisch ambassadeur bij de NAVO is geweest.

Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.

Продолжительность полёта - 3 часа.

Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R Дмитрий Рогозин(@ Rogozin) link