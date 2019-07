Bijna 70 atoomtesten later: straling op Marshalleilanden hoger dan in Tsjernobyl HAA

19 juli 2019

14u59

Bron: IPS 1 Wetenschap & Planeet In sommige delen van de Marshalleilanden liggen de stralingsniveaus nog steeds veel te hoog om menselijke bewoning mogelijk te maken. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Columbia.

De Verenigde Staten gebruikten de Marshalleilanden als testgebied voor 67 kernproeven tussen 1946 en 1958. De zwaarste ontploffing in 1954 was ‘Castle Bravo’ op het Bikini-atol, duizend maal krachtiger dan de atoombom die Hiroshima vernietigde.



De gevolgen van die tests laten zich tot vandaag voelen, met name op de atollen Bikini, Enewetak, Rongelap en Utirik. En de bevolking die geëvacueerd werd vanop die eilanden kan nog lang niet terugkeren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door de Universiteit van Columbia in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Stalen

Een onderzoeksteam van de universiteit mat de stralingsniveaus op elf eilanden die deel uitmaken van de atollen. Ze namen onder meer bodemstalen, sedimenten in de oceaan en fruit dat groeit op de eilanden.



Daaruit blijkt dat de niveaus op heel wat plaatsen veel hoger waren dan verwacht, zelfs hoger dan de straling die wordt gemeten in de buurt van Tsjernobyl en Fukushima. Op Bikini bijvoorbeeld werd tot 648 millirem per jaar gemeten. Dat is veel hoger dan de “veilige” drempel van 100 millirem die is vastgelegd in de akkoorden tussen de VS en de Marshalleilanden.

Bevolkingsdruk

Een terugkeer van de bewoners naar hun eilanden is daardoor onmogelijk, zeggen de wetenschappers, tenminste zonder grondige saneringsoperatie op de eilanden. Dat is slecht nieuws voor de overheid van de Marshalleilanden, die sinds de jaren 1960 een sterke bevolkingsgroei kenden.

“Op basis van onze resultaten moeten we concluderen dat voor de terugkeer van de bevolking op Bikini en Rongelap meer saneringswerken nodig zijn om schadelijke blootstelling van de bevolking te voorkomen”, aldus nog de wetenschappers.