Bij gebrek aan geld voor natuurbehoud: “Welke diersoort is het redden waard?” Annick Wellens

07 september 2018

13u37 0 Wetenschap & Planeet In België verwelkomen natuurliefhebbers de wolf als nieuwe diersoort. Andere landen doen dan weer hun uiterste best om bepaalde diersoorten in leven te houden. De kariboe – het rendier van de Kerstman – is daar eentje van. Met nog maar 150 rendieren vraagt het land zich nu af of ze hun geld voor natuurbehoud niet beter in diersoorten met grotere overlevingskansen investeren.

Natuurbioloog Rob Serrouya liet enkele weken geleden een rendierkalf los in het wild. Hij volgde de weg die het dier aflegt via een tracking apparaat rond de hals. Nadat het signaal stilviel, ging hij op onderzoek. Ter plaatse vond hij bloed en de halsband van het beest. Verderop lag het karkas van de jonge kariboe. Vermoedelijk was hij een zwarte beer tegengekomen op zijn weg. En zo moest de lange strijd om de kudde van de Columbia-kariboe te redden opnieuw afrekenen met een zware tegenslag. Een grote teleurstelling," reageerde Serrouya terwijl hij naar het bloedbad staarde.

Moeten we tevergeefs proberen om elke soort te redden, of richten we onze beperkte middelen op diersoorten die meer kans op overleven hebben? Natuurbeschermers in Colombia

De rendierpopulatie in Colombia bestaat uit 150 volwassen dieren. Dat is al enkele jaren zo, ondanks de inspanningen van de mens en het geld dat de overheid erin pompt. Voor het redden van de kariboe kregen natuurbeschermers de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld twee miljoen Amerikaanse dollars (ongeveer 1,7 miljoen euro). Dat geld diende specifiek om zwangere vrouwtjes tijdens de wintermaanden over te brengen naar een reservaat. Per helikopter. De kalveren brengen ze vervolgens groot in het reservaat zodat hun kans op overleving groter is. Maar niet altijd zoals natuurbioloog Serrouya demonstreerde.

Controversieel idee

Geconfronteerd met een kloof tussen de soorten in nood en de beschikbare hulpmiddelen (lees: financiering), stellen sommige wetenschappers dat overheden moeten overwegen om enkel geld in te zetten voor de soorten met het meeste overlevingskans. Het is een controversieel idee dat wordt veroordeeld door sommige wetenschappers, maar bepaalde landen tonen interesse. In Nieuw-Zeeland en Australië hebben ze het voorstel al verwerkt in bestedingsbeslissingen. Canada en de Verenigde Staten overwegen nu een soortgelijke beweging.

Triage

Het idee wordt aangeduid met de term ‘triage’. De term is afgeleid van het Franse werkwoord ‘trier’ wat betekent ‘te sorteren’. Het werd voor het eerst gebruikt tijdens een veldslag ten tijde van Napoleon. Franse dokters konden het aantal slachtoffers niet de baas dus besloten ze om te selecteren. De mannen met de grootste overlevingskans werden verzorgd, anderen werden achtergelaten.