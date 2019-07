Beruchte sigaarvormige ruimterots is géén ufo, maar wat dan wel? ADN

01 juli 2019

18u23

Bron: ANP, CNN 0 Wetenschap & Planeet De opvallende sigaarvormige ruimterots die in 2017 werd ontdekt, is geen ruimteschip van een andere planeet. Dat schrijven onderzoekers in de nieuwste editie van wetenschapsblad De opvallende sigaarvormige ruimterots die in 2017 werd ontdekt, is geen ruimteschip van een andere planeet. Dat schrijven onderzoekers in de nieuwste editie van wetenschapsblad Nature Astronomy vandaag. Wat de rots wél is, weten ze nog niet. "We hebben nog nooit zoiets gezien, het is nog altijd een mysterie. De gedachte van een ruimteschip is leuk, maar er zijn veel natuurlijke fenomenen die de rots kunnen verklaren", aldus onderzoeker Matthew Knight.

De roodkleurige rots met de vorm van een sigaar kreeg de naam 'Oumuamua. Dat is Hawaïaans voor 'boodschapper van ver die als eerste aankomt', omdat een telescoop op Hawaï hem als eerste spotte. 'Oumuamua is de eerste ontdekte bezoeker van buiten ons zonnestelsel. Waarschijnlijk zweeft hij al honderden miljoenen jaren door de Melkweg, niet gebonden aan een ster.

Bizar

De ruimterots is zo’n veertig meter breed en vierhonderd meter lang. Dat is opvallend, omdat de asteroïden en kometen in ons zonnestelsel veel minder uitgerekt zijn. Bovendien draait hij snel rond, zoals een fles frisdrank op de grond. Vanwege zijn vreemde uiterlijk en gedrag ontstonden al snel verhalen dat 'Oumuamua niet natuurlijk zou zijn.



Maar de observaties van de wetenschappers komen wel degelijk overeen met een natuurlijke oorsprong voor ‘Oumuamua. Ongezien, dat wel. “We hebben nog nooit zoiets als ‘Oumuamua in ons zonnestelsel gezien. Het blijft eigenlijk nog steeds een mysterie”, aldus een van de onderzoekers aan CNN. “Dit ding is iets raar, moeilijk om te verklaren. Maar dat sluit andere natuurlijke verschijnselen die het zouden kunnen verklaren niet uit.”

Nog meer

De onderzoekers verwachten dat er nog veel meer van zulke rotsen onderweg zijn naar ons zonnestelsel. Ze willen die bestuderen met een nieuwe telescoop in Chili, die over een paar jaar in gebruik moet worden genomen. Zo zullen we binnenkort hopelijk een beter begrip krijgen van hoe ‘gewoon’ - of zeldzaam - de eigenschappen van ‘Oumuamua zijn.