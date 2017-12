Bergdorp van de buitenwereld afgesloten na enorme aardverschuiving: "Wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen" HA

Bron: NOS.nl 0 Twitter Door het natuurgeweld kan een 130-tal mensen het dorp niet meer uit. Ze ondervinden gelukkig weinig hinder van de blokkade, zegt de burgemeester. Wetenschap & Planeet Een enorme aardverschuiving heeft op kerstavond 130 inwoners van een dorp in Tirol (Oostenrijk) afgesneden van de buitenwereld. Tienduizenden kubieke meter aan stenen en aarde kwamen in een dal terecht en bedolven zo de weg naar het dorp.

Volgens de Oostenrijkse autoriteiten is het een kerstwonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Kort voordat de aardverschuiving gebeurde, reed er nog een bus met kinderen over de weg. Ze hadden gezongen tijdens een nachtmis voor Kerstmis in een nabijgelegen dorp.

Door de aardverschuiving is de weg over een lengte van 150 meter bedolven door aarde en rotsen. Het dorp is nog zeker tot morgen afgesneden van de buitenwereld, meldt NOS.nl. Volgens de burgemeester ondervinden de bewoners weinig hinder van de blokkade omdat ze voor de feestdagen voldoende eten en drinken hadden ingeslagen voor een paar dagen.

Als gevolg van het natuurgeweld is een heuvel van 50 meter hoog ontstaan, aldus nog de Nederlandse nieuwswebsite.

