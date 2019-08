Bemanningsleden ruimtestation ISS maken ongewoon ommetje naar andere koppelingspoort ttr

Bron: belga 1 wetenschap & planeet Drie van de zes opvarenden van het Internationaal Ruimtestation hebben een Sojoez-capsule naar een andere koppelingspoort van de spacemecanno overgevlogen, zo heeft het officiële Russische persbureau Tass vanuit de vluchtleiding Tsoup nabij Moskou gemeld. Het vrij uitzonderlijke manoeuvre moet de koppeling mogelijk maken van de onbemande Sojoez-MS14 die er zaterdag niet in slaagde aan te meren.

De Rus Aleksandr Skvortsov, de Amerikaan Andrew Morgan en de Italiaan Luca Parmitano van het Europese Ruimtevaartbureau ESA namen plaats in de Sojoez MS-13 en ontkoppelden die om 5.35 uur Belgische tijd van de Russische besturingsmodule Zvezda. Met de Rus aan "het stuur" klonk de capsule zich om 5.59 uur aan de Russische koppelingsmodule Pojsk vast.

Daarmee is een koppelingspoort op de Zvezda vrijgekomen. Dit moet toelaten dat de woensdag met een Sojoez-2.1a gelanceerde Sojoez-MS14 alsnog aanmeert. Zaterdag was dit niet gelukt door een potentieel probleem met een signaalversterker in het automatische koppelingssysteem Koers van het ISS.

Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA is Koers ondertussen getest en perfect werkend bevonden. Morgenochtend om 5.12 uur Belgische tijd vindt een nieuwe poging tot aanmeren plaats. De Sojoez bevindt zich nu op veilige afstand van de kolos.

Test bemande lanceringen

Dat de Sojoez MS-14 alleen vracht vervoert, heeft te maken met het feit dat de Russen willen uittesten of de Sojoez-2.1a ook geschikt is voor bemande lanceringen. De gemoderniseerde Sojoez bracht al satellieten in de ruimte, maar faalde bij de lancering van een Progress die grosso modo het onbemande equivalent van de Sojoez-capsule is.

De laatste keer dat opvarenden van het ISS "rond het hoekje" vlogen was in augustus 2015. De Russen Gennadi Padalka en Mikhail Kornienko alsmede de Amerikaan Scott Kelly verhuisden hun Sojoez TMA-16M toen van de Pojsk naar de Zvezda.