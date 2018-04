Belgische wetenschappers ontwikkelen nieuwe meststof KVDS

04 april 2018

13u54

Bron: Belga Wetenschap & Planeet Bio-ingenieurs van de universiteiten van Antwerpen en Gent hebben een nieuwe meststof ontwikkeld op basis van voedingsstoffen die tot nu toe verloren gingen. Het gaat om een verbeterde versie van het product, na eerdere proeven met microalgen. De onderzoekers hopen de productie nu op te kunnen schalen.

In Vlaanderen gaan bij de voedselproductie heel wat meststoffen zoals fosfor en stikstof verloren. Eerder werd al geprobeerd om ze om te zetten in microalgen, die erg nuttig bleken als nieuwe meststof.

Prijs

"Dat werkte goed, maar het was wel vijf tot tien keer zo duur als een conventionele meststof. Nu hebben we drie types veilige microben gekweekt en gemixt. Het gaat om voornamelijk aerobe heterotrofen, naast purperbacteriën en een beperkter deel microalgen", zegt onderzoeker Siegfried Vlaeminck. "De prijs is nog altijd iets hoger, maar doordat microalgen gewassen ook beschermen tegen ziekten, denken we dat dit voor de markt aanvaardbaar is."

De wetenschappers hebben een proefproject gedaan, maar willen het experiment nu opschalen. Voor een kostenefficiënte productie en betrouwbare aanvoer, zijn volgens Vlaeminck jaarlijks toch enkele duizenden ton nodig. In de praktijk moeten bedrijven zoals aardappelverwerkers worden aangemoedigd om hun bestaande afvalwaterverwerking aan te passen.

Fossiele brandstoffen

Het hele project, in samenwerking met een aantal bedrijven, past binnen het voornemen om tot een meer circulaire Vlaamse en Europese economie te komen. Conventionele meststoffen worden nu gemaakt met fossiele brandstoffen.

Het herwinnen van fosfor kan onze contreien bovendien ook geopolitiek helpen. "Het is een waardevolle, eindige hulpbron die we nu alleen uit mijnen in China en Marokko kunnen halen. De reserves zouden binnen 50 tot 100 jaar uitgeput kunnen zijn", aldus Vlaeminck nog.