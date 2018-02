Belgische wetenschappers: "Er is leven mogelijk op planeten TRAPPIST-1" HR

05 februari 2018

19u29

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet "Op de zeven planeten rondom de dwergster TRAPPIST-1, die niet zo lang geleden ontdekt werden, is in theorie leven mogelijk." Dat hebben wetenschappers - ook Belgische - die de verre wereld bestuderen, vandaag bekendgemaakt. De planeten, op veertig lichtjaar van ons, zijn gesteente-achtig en sommigen zouden ook water hebben.

"Alle op dit ogenblik bestudeerde signalen staan op groen", zei astronome Amaury Triaud van de Universiteit van Birmingham die mee de maandag verschenen studies schreef. "Op dit moment wijst niets erop dat zij niet 'levensvatbaar' zijn".

Op 22 februari 2017 maakten astronomen bekend dat bij de weinig heldere en koude dwergster TRAPPIST-1 zeven planeten ontdekt werden. Qua grootte gelijken ze op de onze. Drie ervan, Trappist-1 e, f en g, omcirkelen in de levensvatbare zone hun ster, wat betekent dat er vloeibaar water op hun oppervlak zou zijn.

Sindsdien beschikken de astronomen over meer informatie met betrekking tot de ster, haar planeten en hun atmosfeer. De wetenschappers konden hun metingen van omvang en massa van de planeten verfijnen om vast te stellen dat zij vooral uit gesteente bestaan en dat bij sommigen tot vijf procent van hun massa uit water kan bestaan.

Vijf procent water

Ter vergelijking: slechts 0,1 procent van de massa van de Aarde bestaat uit water.

Aangaande de kans dat de planeten leven zouden herbergen, zei Triaud tegenover het Franse persbureau AFP "in dit stadium niets te kunnen zeggen omdat ze erg van elkaar verschillen van de enige planeet waar leven is (de onze). "Maar ze hebben ook de geëigende kenmerken en vormen tot op vandaag de beste plaats buiten ons systeem om te zoeken naar signalen van levensvatbaarheid en van leven".

"In termen van grootte, dichtheid en hoeveelheid straling van haar ster lijkt de vierde planeet het meest op de Aarde. Het lijkt erop dat het de meest gesteente-achtige planeet is, zelfs als de aanwezigheid van water niet is uitgesloten", aldus een communiqué van het Franse CNRS dat deelnam aan het onderzoek.

Het is gepubliceerd in de wetenschappelijke vakbladen Nature Astronomy en Astronomy and Astrophysics.

Er namen ook Belgische vorsers aan het pas gepubliceerde onderzoek deel zoals Julien De Wit van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology, alsmede een reeks wetenschappers van de Luikse universiteit Valérie Van Grootel, Michaël Gillon, Artem Burdanov, Laetitia Delrez en Emmanuël Jehin van de Luikse universiteit.