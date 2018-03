Belgische primeur: UZ Gent plant eerste knieprothese met behulp van robot in Redactie

01 maart 2018

09u31

Bron: belga 16 Wetenschap & Planeet In het UZ Gent is deze week een totale knieprothese ingeplant met behulp van een robot, een primeur voor België, meldt het ziekenhuis zelf in een mededeling. De technologie maakt het mogelijk om preciezer dan ooit te werken, aldus de wetenschappers.

De robot wordt door de chirurg met de hand aangestuurd en maakt een zeer precieze ingreep mogelijk. Dankzij de semi-actieve technologie neemt de chirurg enkel het bot weg dat noodzakelijk is. Daarnaast geeft de robot tijdens de operatie extra informatie over de vorm en stabiliteit van de knie, wat voor de chirurg de plaatsing van de prothese vereenvoudigt.

"Wanneer een prothese niet perfect geplaatst of onvoldoende stabiel is, leidt dat vaak tot een nieuwe operatie. Dat is nadelig voor de patiënt en een grotere kost voor de maatschappij. De robot die we deze week voor de eerste keer testten in het UZ Gent, zal deze situaties herleiden tot een minimum", aldus prof. dr. Jan Victor, die samen met dr. Nele Arnout de procedure uitvoerde.

De eerste generatie robots dateert al van het begin van deze eeuw, maar voldeed niet aan de verwachtingen omwille van de hoge kostprijs, de grootte, de technische beperkingen en de lange duur van de operaties. Het ziekenhuis hoopt nu de plaatsing van knieprotheses met de huidige robot verder te perfectioneren.