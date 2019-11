Belgische paleontologen ontdekken resten van ongekende diersoort die 54 miljoen jaar geleden leefde PVZ

Een team van Belgische, Amerikaanse en Indiase paleontologen groef in 2015 en 2018 drie stukken kaakbeen op in de Tadkeshwar-mijn in de West-Indische provincie Gujarat. De kaakbenen lijken niet op die van gekende zoogdieren uit dat tijdperk, het vroege Eoceen. Volgens de paleontologen, waaronder Thierry Smith van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), gaat het om een nieuwe soort en zelfs een nieuw genus en een nieuwe familie.

Het dier wordt onder meer gekenmerkt de twee onderkaakbenen die aan elkaar vast zijn geklonken. De paleontologen doopten de planteneter, die wellicht op een huidige klipdas leek, Pahelia mysteriosa. Paheli is Hindi voor raadsel: de onderzoekers verwijzen daarmee naar de onzekere stamboom van het dier.

De paleontologen vergeleken de fossiele kaakbeentjes nauwgezet met die van tijdgenoten van het Afrikaanse continent, van Europa en van India zelf. Telkens stelden ze zowel gelijkenissen als verschillen vast. Tot nu blijft het onduidelijk waar het dier vandaan komt.

Er zijn drie scenario's: ofwel stamt dit dier af van Afrikaanse voorouders die naar India migreerden toen de landmassa 88 miljoen jaar geleden nog aan zuidelijk Afrika vast hing. Ofwel is het een nazaat van zoogdieren die in India zelf evolueerden, nadat India zich had afgescheurd van het Afrikaanse continent en een eiland was in de Indische oceaan. In een derde scenario kwam het dier op die plek terecht nadat India tegen Azië was gebotst, met de vorming van de Himalaya tot gevolg, waarna een route vrijkwam naar Europa. Het dier kan dus ook Europese voorouders hebben, of omgekeerd kunnen Europese hoefdieren afstammen van de Indische grazer.