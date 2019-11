Belgische drankenhandelaars roepen op om hervulbare flessen te kopen 'Doe de fles nog eens vol... en nog eens... en nog eens...’ ADN

19 november 2019

13u56

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Belgische drankenhandelaars willen gezinnen motiveren om dranken in herbruikbare verpakkingen te kopen. Een herbruikbare glazen fles verbruikt immers na drie keer vullen al minder energie dan een eenmalige drankverpakking. De Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED) lanceert daarom de sensibiliseringscampagne 'Doe de fles nog eens vol... en nog eens... en nog eens... en nog eens...', die op ‘De dag van de Drankenhandelaar’ op 23 november van start gaat.

De Belgische drankenhandelaars verdeelden in 2018 81,7 procent van alle bieren, waters en frisdranken aan de horeca in herbruikbare verpakkingen. Met de campagne wil FEBED nu ook de consument motiveren om dranken in gewaarborgde verpakkingen - met statiegeld - te kopen. Aan de actie nemen 121 drankenwinkels, verspreid over heel België, deel.

"Na drie keer vullen is het energieverbruik al energie-efficiënter dan wegwerpglas. Dat geldt ook voor PET- en andere verpakkingen, waarbij nog eens extra grondstoffen nodig zijn. Herbruikbare gewaarborgde flessen kunnen in theorie tot 50 keer hervuld worden, maar door de uitval komt dat in de praktijk tot 30 keer", zegt Guy Dewulf, directeur van FEBED. "Het kost ook niets, dus het is een kwestie van attitude. Gezinnen kunnen zonder grote investeringen zo een belangrijke bijdrage aan het milieu leveren.”

Volgens professor Karine Van Doorsselaer, docent Productontwikkeling aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen, moeten we overstappen van een lineaire economie - met afval, vervuiling en uitputting van grondstoffen - naar een circulaire economie. "Het product moet zo lang mogelijk hergebruikt worden, om het dan pas in laatste instantie, wanneer het product niet meer gebruikt kan worden, te recycleren", legt Van Doorsselaer uit. "Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de consument in het sluiten van de kringloop.”