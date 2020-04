Belgische bedrijven ontwikkelen pleister die coronapatiënten vanop afstand kan monitoren KVDS

23 april 2020

09u07

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Een Belgisch consortium van zeven medische en technologische bedrijven heeft een pleister voor op de borstkas ontwikkeld die de ademhaling, hartslag en binnenkort ook de temperatuur van coronapatiënten draadloos, continu en vanop afstand kan monitoren. De ‘Covid-19 smart patch’ zal de waarden digitaal doorgeven aan de behandelende arts of specialist en heeft ook een alarmfunctie, zoals de rode knop in het ziekenhuis.

De eerste klinische testen starten over enkele weken in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), zo maken de initiatiefnemers donderdag bekend. Er zal een 20-tal patiënten bij betrokken zijn.

Met de ‘Covid-19 smart patch’ hopen ze bij een mogelijke nieuwe piek van het virus in het najaar patiënten meer en beter thuis of in woonzorgcentra te kunnen opvolgen. Zorgpersoneel zal zo minder tijd moeten spenderen aan dagelijkse controles en het ingeven van data, aldus Hans De Clercq van Byteflies, een van de partners.



De pleister van zo'n 15 centimeter moet links op de borstkas geplakt worden en hoeft dankzij gloednieuwe materiaaltechnologie maar om de vijf dagen vervangen te worden. Midden op de patch zit een ‘sensor dot’, die de signalen verzamelt en draadloos doorstuurt naar de ‘cloud’, waar alle data over de patiënt verzameld worden.

Het systeem kan verbonden worden met een armband die compatibel is met de bestaande systemen en die zal functioneren zoals een 'rode knop' in het ziekenhuis, waarmee de patiënt doorverbonden wordt met een zorgcentrale.

Het consortium bestaat uit de Belgische bedrijven Byteflies, Melexis, Quad Industries, Televic en Z-Plus en de Belgische afdelingen van Henkel en Nitto. Op basis van de test in het ZOL hopen ze het systeem over enkele maanden breder te kunnen uitrollen naar andere ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Nieuwe piek

"Tegen oktober, wanneer er mogelijk een nieuwe piek van het virus volgt, zouden we 1.000 patiënten met dit systeem kunnen uitrusten", aldus Hans Danneels, medeoprichter van Byteflies. Hiervoor zouden er al contacten zijn met de kabinetten van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en viceminister-president Hilde Crevits (CD&V).

