Belgisch instrument ontdekt groene gloed rond Mars

15 juni 2020

19u07 0 Wetenschap & Planeet Een ruimtesonde die sinds oktober 2016 rond Mars draait, heeft een groene gloed waargenomen in de atmosfeer van de planeet. Het gaat om oplichtend zuurstof, een verschijnsel dat wij op aarde kennen als poollicht. Het is de eerste keer dat het wordt gezien op een andere planeet dan de onze. Met dank aan een Belgisch instrument aan boord van de ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).

De ruimtesonde maakt deel uit van een Europees-Russische Marsmissie. Volgens het Europese ruimteagentschap ESA is de waarneming een primeur.

NOMAD

“Een van de helderste emissies van poollicht op aarde ontstaat als zuurstofatomen licht van een bepaalde golflengte uitstoten. Dat werd nooit eerder waargenomen rond een andere planeet”, aldus Jean-Claude Gérard van de Universiteit van Luik, een van de wetenschappers achter een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy. “Wetenschappers vermoedden dat de uitstoot ook bestond op Mars. Dankzij de TGO hebben we die eindelijk waargenomen.”



Daarvoor werd een Belgisch instrument gebruikt, de NOMAD (Nadir and Occultation for Mars Discovery). “Bij eerdere observaties die recht op het oppervlak van Mars gericht waren, zagen we geen groene gloed”, aldus Ann Carine Vandaele van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), dat gespecialiseerd is in atmosfeeronderzoek. “Daarom besloten we het instrument te richten op de ‘rand’ van Mars, zoals bij beelden van de aarde die vanuit het internationaal ruimtestation ISS genomen worden.”

Tussen 24 april en 1 december 2019 werden hoogtes van 20 tot 400 kilometer boven het oppervlak van Mars gescand. Bij de analyse van de datasets werd elke keer de groene zuurstof-uitstoot teruggevonden. De emissie bleek het sterkst te zijn op een hoogte van 80 kilometer en was afhankelijk van de veranderende afstand tussen Mars en de zon.

Schat aan informatie

De studie van de gloed in de atmosfeer van planeten kan een schat aan informatie geven over de samenstelling en de werking van de atmosfeer. Het kan onthullen hoe energie afgezet wordt door het licht van de zon en de zonnewind, de stroom van geladen deeltjes die uit onze zon komt.

Kennis van de atmosfeer van Mars is niet alleen interessant voor de wetenschap, maar ook voor toekomstige missies naar de Rode Planeet. De dichtheid van de atmosfeer beïnvloedt bijvoorbeeld de weerstand die satellieten ondervinden, en parachutes die instrumenten naar de oppervlakte van Mars brengen.

