Belg sleept een Ig Nobelprijs in de wacht Martijn Peters

18 september 2020

12u14 1 Wetenschap & Planeet Eén van de hoogtepunten van het wetenschapsjaar is toch wel de uitreiking van de Ig Nobelprijzen. Alternatieve Nobelprijzen voor onderzoeken die je “eerst laten lachen, en daarna aan het denken zetten”. Dit jaar vond de 30ste editie plaats in New York, online weliswaar wegens het coronavirus. En dit jaar sleept ook een Belg een prijs in de wacht, de psychiater Damiaan Denys.

De Ig Nobelprijzen werden in 1991 in het leven geroepen door het tijdschrift “Annals of Improbable Research” als een parodie van de Nobelprijzen. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek van de winnaars misschien lachwekkend mag lijken op het eerste zicht, zit er echter toch een stevig dosis wetenschap achter. Niet voor niets is het motto: “onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna doet nadenken”. En ook dit jaar sluit het onderzoek van de 10 winnaars uit verschillende disciplines perfect aan bij deze slogan.

Eén van hen is de Belgische psychiater Damiaan Denys, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Hij droeg bij aan een studie naar mysofonie, een aandoening waarbij men agressief wordt wanneer men iemand hoort smakken, slurpen, ademen, niezen, typen of een toetsenbord of klikken met een pen. Blijkbaar is dit alleen het geval voor geluiden gemaakt door andere mensen. Kwam het lawaai van henzelf of een dier, dan hadden ze er geen last van. En dat kan extreme vormen aannemen, in sommige gevallen leidt het zelfs tot moordpogingen. Dankzij dit onderzoek zijn er nu diagnostische criteria om te bepalen of mensen lijden aan deze nieuwe psychische stoornis.

Het winnende Canadees onderzoek zocht uit of je narcisten kan herkennen op basis van hun wenkbrauwen. Sommige mensen kunnen namelijk een narcist bijna op het eerste zicht herkennen. Omdat eerder onderzoek aantoonde dat één van de eerste dingen die we opmerken het gezicht is en dat wenkbrauwen één van de meest expressieve kenmerken hierop zijn, resulteerde dit in de onderzoeksvraag die resulteerde in het winnen van een Ig Nobelprijs. En wat blijkt, hun theorie bleek te kloppen. Ze gaan dit nu verder onderzoeken.

Oostenrijkse wetenschappers onderzochten dan weer of de toonhoogte waarmee krokodillen en alligators brullen tijdens de paartijd voor hen een manier is om te laten zien hoe groot ze zijn. Net zoals bij zoogdieren en vogels het geval is. Vrouwtjes geven namelijk de voorkeur aan mannetjes die groter zijn dan zij. De oplossing van de wetenschappers om dit te weten te komen? Laat een alligator brullen onder invloed van helium en gewone lucht en luister naar het verschil. Hun inspiratie kwam waarschijnlijk van menige feestjes, maar het zorgde er wel voor dat hun hypothese bevestigd werd.

De Ig Nobelprijs voor de vrede ging naar India en Pakistan. Hun diplomaten speelden namelijk een leuk spelletje ‘belletje trek’. Zo gingen ze in het midden van de nacht effectief bij elkaar aanbellen om dan vervolgens weg te lopen voor iemand kon opendoen. En dat was slechts één van de vele manieren waarop ze elkaar het leven probeerden zuur te maken. De Ig nobelprijs voor medische opvoeding was dit jaar voor Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Donald Trump, Vladimir Poetin, Recep Tayyip Erdogan, Narenda Modi, Narendra Modi, Andrés Manuel López Obrador, Alexander Loekasjenko en Gurbanguly Berdimuhamedow. Omdat ze volgens het comité “de coronacrisis gebruikt hebben om de wereld te laten zien dat politici een groter en rechtstreekser effect kunnen hebben op leven en dood dan wetenschappers en dokters.” Voor de Wit-Russische president Loekasjenko was dit al de 2de Ig Nobelprijs. In 2013 ontving hij er ook al één omdat hij in het openbaar applaudisseren illegaal maakte.

Twee Australiërs sleepten dan weer de prijs in de wacht door hun onderzoek naar regenwormen. Niets speciaal, ware het niet dat ze keken wat er met hen gebeurt als je ze met een hoge frequentie laat trillen. Biologische organismen die bestaan uit vloeistof zouden onder invloed van trillingen misschien een bepaald patroon kunnen vormen. En inderdaad, dat was ook effectief het geval.

In Schotland deden enkele wetenschappers een toch wel opvallend economisch onderzoek. Ze ontdekten dat kussen belangrijker was in latere fasen van een romantische relatie, vooral bij jongere personen, en dat een verschil in inkomen tussen de partners gelinkt was met meer kussen. Ze vermoeden dat dit helpt bij het handhaven van langdurige stabiele relaties in samenlevingen waar er een stevige concurrentie is voor een stabiel inkomen.

De Ig Nobelprijs voor management ging naar 5 professionele huurmoordenaars uit Guangxi, China. Inderdaad u leest het goed. Xi Guang-An sloot eerst een contract af voor een huurmoord en werd daarvoor betaald. Op zijn beurt besteedde hij de opdracht dan weer uit aan een andere huurmoordenaar, Mo Tian-Xiang, die ook de opdracht doorgaf aan Yang Guang-Sheng. En die besteedde de moord dan weer uit aan Ling Xian-Si. Uiteindelijk voerde niemand de opdracht effectief uit.

Uit het onderzoek dat de Ig Nobelprijs in de wacht sleepte voor de entomologie, de studie van insecten, bleek dat veel entomologen toch bang zijn voor spinnen. Het verbaasde de wetenschapper die het onderzoek deed dat ondanks dat de entomologen constant met insecten in aanraking kwamen waar menig niet-entomoloog zou van gaan lopen, ze toch schrik hadden voor spinnen (ook al zijn spinnen geen insecten). Met andere woorden, twee pootjes meer kunnen wel degelijk een verschil maken.

En tot slot is er nog de groep wetenschappers die een oude Inuït-mythe aan de tand wilden voelen. Zo zou er een man ooit zijn eigen uitwerpselen hebben gebruikt om een mes mee te maken. Om te kijken of er een grond van waarheid achter zat vroren de onderzoekers echte menselijke uitwerpselen in tot -50 graden Celsius, veilden de randen scherp en probeerden er vlees mee te snijden. Helaas, de legende hield niet stand en de “poepmessen” faalden.