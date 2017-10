Beleef een ruimtewandeling aan het ISS-ruimtestation in deze 360 graden-video 22u11

Bron: Petapixel 0 YouTube Wetenschap & Planeet Benieuwd hoe een ruimtewandeling aan het International Space Stations ISS eruitziet in 360 graden? Voor het eerst kan je dat nu zelf ontdekken in deze video die werd gefilmd door twee Russische kosmonauten.

De beelden zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Russische televisienetwerk RT, het Russische ruimtevaartagentschap en de ruimtetuigbouwer Energia.

De Russische astronauten Sergey Ryazansky en Fedor Yurchikhin maakten de beelden tijdens een zeven en een half uur durende ruimtewandeling in augustus, waarbij ze herstellingen uitvoerden en vijf minisatellieten lanceerden. In het filmpje kan je zien hoe de kosmonauten de satellieten in een baan om de aarde projecteren.

Aan het einde van de video zie je in een timelapse de aarde draaien vanuit het perspectief van de astronauten.

Om een beeld te krijgen van de volledige omgeving, kan je in de 360 graden-video het kader verslepen om je perspectief te veranderen.