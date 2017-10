Bekijk hier live ruimtewandeling van ISS-astronauten HA

15u06

Bron: Belga, Twitter, NASA 0



Wetenschap & Planeet Twee Amerikaanse astronauten zijn vandaag het Internationaal Ruimtestation buitengezweefd om de Canadese robotarm van het complex te herstellen. Dat meldt NASA. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau zendt op haar website Twee Amerikaanse astronauten zijn vandaag het Internationaal Ruimtestation buitengezweefd om de Canadese robotarm van het complex te herstellen. Dat meldt NASA. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau zendt op haar website live beelden uit van de missie.

Randy Bresnik en Mark Vande Hei schakelden om 14.05 uur Belgische tijd over op de interne systemen van hun ruimtepak, wat het begin van hun uitje markeert. De ruimtevaarders moeten vooral werken aan de "hand" van de achttien meter lange Canadarm-2 die een cruciale rol speelt in het reilen en zeilen van de spacemeccano. Het onderdeel begint na zestien jaar trouwe dienst vermoeidheidsverschijnselen te vertonen.



Het duo zou 6,5 uur buiten werken. Het is de 203de ruimtewandeling in de geschiedenis van het ISS.





Lees ook: Ruimtestation ISS verwelkomt drie nieuwe bewoners