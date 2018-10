Ballonnen met schone lucht bereiken Jubelpark na tocht door het land Redactie

07 oktober 2018

19u04

Bron: Belga

Twee ballonnen met schone lucht die sinds zaterdag het hele land hebben doorkruist in het teken van de slotactie van het collectief Filter Café Filtré, zijn omstreeks 16 uur aangekomen in het Brusselse Jubelpark op het festival Revolution'air. Milieuorganisatie Greenpeace, die met haar studie de acties in gang zette, bekleedde de triomfboog in het Jubelpark voor de gelegenheid met gezonde longen.

De tocht van de gezonde ballonnen begon zaterdagochtend om 9 uur vanuit Oostende en het Signal de Botrange om afwisselend per fiets en per trein als olympische vlammen België te doorkruisen tot in Antwerpen.