Avontuurlijk aangelegd? Je kan je kandidaat stellen voor expeditie naar wrak Titanic (maar het is niet goedkoop)

17 december 2018

Een Amerikaans bedrijf wil in de zomer van volgend jaar een reeks duikexpedities organiseren naar het wrak van een van de bekendste schepen uit de geschiedenis: de Titanic. Een speciaal ontworpen duikboot zal teams van vijf personen naar een diepte van 3.800 meter brengen, waar ze de resten van de 'onzinkbare' mastodont met eigen ogen zullen kunnen zien. Wie mee wil, zal wel diep in zijn portemonnee moeten tasten. Een ticket kost omgerekend 92.710 euro.

117 jaar zal de Titanic volgend jaar op de bodem van de Atlantische Oceaan liggen. Sinds hij in 1912 op zijn allereerste reis van het Britse Southampton naar New York een ijsberg raakte en zonk voor de kust van het Canadese Newfoundland. Zeker 1.500 opvarenden lieten daarbij het leven.

Bacteriën

Pas in 1985 werd het wrak gevonden. Het was toen al stevig aangevreten door bacteriën, die het metaal doen oxideren en roesten. Wetenschappers berekenden intussen dat het wrak nog maar 20 tot 50 jaar als dusdanig herkenbaar zal zijn. Wie het nog wil zien, moet dus snel zijn.





En daar komt het Amerikaanse bedrijf OceanGate op de proppen. Het wil in de zomer van volgend jaar met een speciaal ontworpen duikboot naar het wrak duiken. De Titan zou volgens het bedrijf de enige bemande privéduikboot ter wereld zijn die tot op 4.000 meter diepte kan afdalen. Tests voor de kust van de Bahama’s tot op de diepte waarop de Titanic ligt, zijn succesvol afgerond. (lees hieronder verder)

Er zullen in totaal 6 expedities plaatsvinden, met een selecte groep van gelukkigen aan boord. De Titan zal telkens met een groepje van 2 bemanningsleden en 3 passagiers afdalen naar het wrak. En niet alleen wetenschappers kunnen zich kandidaat stellen. Er is ook plaats aan boord voor ‘mission specialists’: “avonturiers die de expeditie financieel ondersteunen en de crew vervoegen voor een missie van 11 dagen, één keer mee duiken en de crew bijstaan, zowel aan boord van het schip aan de wateroppervlakte als in de duikboot zelf”, zo staat op de inschrijvingswebsite te lezen.

Het kost wel een duit. 92.710 euro op precies te zijn. Volgens het bedrijf is dat het equivalent van wat een eersteklaspassagier in 1912 betaalde om mee te varen met de Titanic. (lees hieronder verder)

De duik zelf zal tussen de 6 en de 8 uur duren. Het afdalen en de terugkeer naar de oppervlakte nemen elk ongeveer 90 minuten in beslag, wat maakt dat er minstens 3 uur tijd is om het wrak te bekijken. Mocht er iets fout gaan: er is voor 95 uur aan life support aan boord.

De expeditie zal zich vooral concentreren op de boeg, het meest imposante deel van het schip. “Terwijl je over het dek zweeft, zullen onze krachtige buitenboordlampen de holte verlichten waar ooit de bekende grote trap zat. Je kan ook de overblijfselen zien van de iconische brug, van waar het bekende bevel kwam ‘Hard a’ starboard. Stop all engines’. Verken ook het enorme gebied waar puin ligt van het schip, ontelbare artefacten die al meer dan een eeuw onverstoord op de bodem van de oceaan rusten”, klinkt het op de website van OceanGate.

Claustrofobie

Leuk om weten: de temperatuur aan boord zal tussen de 4 en de 10 graden schommelen en de druk zal de hele tijd gelijk blijven. Decompressie is dan ook niet nodig. Claustrofobie hoeft geen probleem te zijn, zo klinkt het op de site: “Na meer dan 300 duiken in twee duikboten heeft er nog nooit iemand last gehad van claustrofobie. Iedereen zal sowieso voorafgaand aan de expeditie eens aan boord kunnen gaan van de duikboot om te ervaren hoe het aanvoelt.” (lees hieronder verder)

Het wordt hoe dan ook een bijzondere ervaring. Hoewel er geen exact aantal is, zouden nog geen 200 mensen al de kans gehad hebben om het wrak van de Titanic met eigen ogen te zien.

Wie zich graag kandidaat stelt, kan hier terecht. De organisatoren drukken er wel op dat deelnemers respectvol moeten zijn, zowel naar de expeditie toe als naar de slachtoffers van de scheepsramp. “Dit is niet als een trip naar Disneyland”, klinkt het. “We zijn niet geïnteresseerd in een bende rijke en giechelende tieners die alleen maar mee wil om selfies te nemen.”