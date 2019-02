Autostuur is viezer dan wc-bril van openbaar toilet Erik Kouwenhoven

01 februari 2019

23u48

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Een autostuur bevat meer bacteriën dan de wc-bril van een openbaar toilet. Dit komt doordat een derde van de autobezitters maximaal een keer per jaar het stuur van zijn auto reinigt. Dat blijkt uit een onderzoek van een Amerikaanse autoverhuurwebsite onder 1.000 automobilisten. Liefst 32 procent maakt zijn interieur niet vaker dan één keer per jaar schoon. Er zijn zelfs mensen die het helemaal nooit doen.

Mede hierdoor zijn er volgens het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information maar weinig plaatsen op deze planeet die viezer zijn dan een auto-interieur. Het is zelfs gemiddeld vier keer viezer dan een toiletbril.

De studie bracht het gemiddelde aantal bacteriën in kaart. Op een stuurwiel zitten gemiddeld 629 bacteriën per vierkante centimeter. Voor je schakelpook en deurgreep zijn de waarden respectievelijk 115 en 256. Ter vergelijking: een scherm van een smartphone huisvest er gemiddeld maar honderd. De knoppen van een publieke lift hebben er 313 en de bril van een publiek toilet 172.

In een gemiddelde auto leven 700 verschillende soorten bacteriën. De twee meest voorkomende zijn Stahylococcus en Probioni. De eerste wordt in verband gebracht met onder andere voedselvergiftiging en huidinfecties. De tweede kan ontstekingen veroorzaken. Het kan echter nog viezer in de autowereld: op het vulpistool van de benzinepomp leven er tot twee miljoen per vierkante centimeter.