Astronomen zien grootste explosie ooit waargenomen in heelal

28 februari 2020

23u50

Bron: CNN 0 Wetenschap & Planeet Sterrenkundigen hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan: een explosie met een nooit eerder gezien kracht, die veroorzaakt werd door een zwart gat op 390 miljoen lichtjaren van ons vandaan (1 lichtjaar is ongeveer 9,5 biljoen kilometer).

De explosie vond plaats in het centrum van de melkwegcluster Ophiuchus. Melkwegcluster zijn de grootste structuren in ons heelal en bestaan uit duizenden sterrenstelsels.

Een zwart gat slokt niet alleen materie op, het kan het ook uitspuwen. En dit brak alle records. De energie die vrijkwam in de explosie was vijf keer groter dan bij de vorige recordhouder.





De waarneming werd gedaan met telescopen op de aarde en in de ruimte, onder meer van de Amerikaanse en de Europese ruimtevaartorganisaties NASA en ESA. “Het is alsof we een dinosaurus ontdekt hebben door een klein stukje dat boven de grond uitstak”, aldus Simona Giacintucci van het Naval Research Laboratory in Washington DC, die meeschreef aan het wetenschappelijk artikel over de ontdekking. “En plots is het een compleet onbekend dier dat tevoorschijn komt.”

