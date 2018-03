Astronomen slagen erin signalen van allereerste sterren waar te nemen en dat kan ons meer leren over ontstaan heelal KVDS

Bron: Nature, National Science Foundation, The Guardian

Wetenschappers zijn erin geslaagd om de eerste signalen van de allereerste sterren in ons universum waar te nemen. En die blijken 180 miljoen jaar na de oerknal te zijn ontstaan. De astronomen gebruikten een eenvoudige radioantenne om de signalen te vinden.

Het onderzoek werd geleid door de Arizona State University en ging 12 jaar geleden van start. Het doel was ambitieus, want de zwakke radiosignalen vinden van die eerste sterren was volgens experts als het zoeken van een naald in een hooiberg. Of als het fluiten van een kolibrie in een orkaan.

Antenne

De wetenschappers zetten hun antenne met gevoelige ontvanger op een van de meest afgelegen plaatsen ter wereld om zo weinig mogelijk storing te hebben: een woestijn in Australië. Het duurde tien jaar vooraleer ze bij het scannen van radiogolven in het universum een signaal hadden gevonden dat in aanmerking kwam. Het jaar daarop werd besteed aan het elimineren van mogelijke andere oorzaken van de signalen. En het resultaat bleef overeind.

“Het vinden van deze minuscule signalen heeft een nieuw venster geopend op het vroege universum”, aldus onderzoeker Judd Bowman. “Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we nog snel veel verder terug in de geschiedenis van onze sterren zullen kunnen kijken.”

Oerknal

Na de Oerknal 13,8 miljard jaar geleden bestond het universum uit een donkere en koude mix van waterstofgas en straling. De zwaartekracht trok iets dichtere concentraties gas samen en toen die implodeerden, werden de eerste sterren gevormd. Die staken het omliggende waterstofgas aan, dat op zijn beurt de omliggende straling ging absorberen op een bepaalde golflengte. Het probleem: die frequentie wordt lager door het uitdeinen van het universum, maar niemand wist hoeveel. Tot nu. (lees hieronder verder)

Het onderzoek toonde zo aan dat de eerste sterren ontstonden 180 miljoen jaar na de Oerknal en 9 miljard jaar voor het ontstaan van onze zon. De wetenschappers stelden ook vast dat het universum toen nog een stuk kouder was dan eerst gedacht: -270 graden Celcius. Dat kan dan weer het gevolg zijn van donkere materie, iets waaruit 85 procent van het universum bestaat maar dat niet rechtstreeks te detecteren is. Het onderzoek kan ook daar meer duidelijkheid over geven.

Mijlpaal

Het signaal onthulde ook een andere mijlpaal, zo’n 250 miljoen jaar na de Oerknal. Toen stierven namelijk de vroegste sterren en die deden onder meer zwarte gaten en supernova’s ontstaan.

De onderzoekers doen hun hele experiment uit de doeken in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het is de eerste keer dat een waarneming wordt gedaan van zo lang geleden.