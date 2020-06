Astronaut Kathy Sullivan bereikt na de ruimte nu ook als eerste vrouw het diepste punt van de oceaan JOBR

10 juni 2020

14u34 2 Wetenschap & Planeet De 68-jarige Kathryn Sullivan, de eerste vrouwelijke astronaut die een ruimtewandeling maakte, heeft nu ook als eerste vrouw het diepste punt van de oceaan bereikt. Afgelopen weekend maakte ze een duik in de Challengerdiepte in de Marianentrog in de Stille Oceaan, net geen 11 kilometer diep. Dat deed ze om de bodem te onderzoeken en in kaart te brengen.

Afgelopen weekend daalde Kathryn “Kathy” Sullivan af naar de diepste zeebodem ter wereld. Met de duikboot “Limiting Factor” bereikte ze een diepte van maar liefst 10.925 meter. Dat deed ze in de Marianentrog, een kloof in de bodem van de Stille Oceaan, ten oosten van de Filipijnen. Daarmee is Sullivan de eerste vrouw die het diepste punt van de oceaan bereikt. En dat is opmerkelijk, want Sullivan is daarnaast ook de eerste vrouwelijke astronaut die een ruimtewandeling maakte. Dat deed ze op 11 oktober 1984. Ze verbleef, samen met voormalig marineofficier Victor Vescovo, ongeveer anderhalf uur op de oceaanbodem en keerde nadien terug. De tocht naar boven duurde zo’n 4 uur.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean - the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR Kathy Sullivan(@ AstroKDS) link

Space Shuttle

Na de terugkeer belde Kathy Sullivan met het Internationaal Ruimtestation ISS. “Als oceanograaf en astronaut was dit een uitzonderlijke dag, iets wat je maar een keer in je leven meemaakt”, vertelde ze. Sullivan was in 1978 lid van de eerste groep vrouwelijke ruimtevaarders die geselecteerd werden door voor het ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Ze vloog mee met drie missies van de Space Shuttle. Na haar carrière bij de NASA was ze jarenlang directeur van de National Oceanic and Atmospheric Administration, de Amerikaanse dienst die oceanen en meteorologische fenomenen bestudeert.

Astronaut Kathy Sullivan is first woman to dive to Challenger Deep, the deepest point on Earth: https://t.co/wFwWSPtqGH pic.twitter.com/QFd3qRGw5T collectSPACE(@ collectSPACE) link

