Astmapatiënten (en anderen) kunnen dankzij onweersbuien terug gerust ademhalen Annick Wellens

10 augustus 2018

12u03 3 Wetenschap & Planeet Na een dag bibberen en beven terwijl het buiten hevig te keer ging, kunnen astmapatiënten en personen met gevoelige luchtwegen terug gerust ademhalen. Letterlijk dan, want door de hoge ozonconcentratie hadden zij het niet makkelijk tijdens de extreem zonnige maand juli.

Terwijl ozon eigenlijk een beschermende laag is tegen schadelijke uv-straling, afkomstig van de zon, vervloeken we de hoge concentraties. De extra dosis ozon doet namelijk niet veel goeds. Het gas is zeer irriterend voor het ademhalingsstelsel, de neus en de ogen. Daarom maken we het onderscheid tussen ‘goede’ ozon, hoog in de atmosfeer en ‘slechte’ en schadelijke ozon, dicht bij de grond. Maar hoe komt het dat die slechte ozon soms zo voelbaar aanwezig is? Wat is de ozondrempel en wanneer wordt die overschreden?



Zonnige dagen, luchtvervuiling en gebrek aan wind

Een simpele combinatie van extreem zonnige dagen, weinig wind en stedelijke luchtverontreiniging, is de oorzaak van schadelijke ozon. Het gas ontstaat uit een chemische reactie tussen stedelijke vervuiling en zonlicht. Het spreekt voor zich dat ozonconcentraties het hoogst zijn in steden zoals Brussel, Antwerpen en Luik. Vanaf 180 microgram per kubieke meter, waarschuwt Europa voor de schadelijke impact. Die informatiedrempel werd de afgelopen maand enkele keren overschreden in België.



Het inademen van zelfs kleine hoeveelheden ozon kan schadelijk zijn. Het prikkelende gas dringt tot diep in de luchtwegen door en irriteert de ogen, neus en keel. Symptomen zijn kortademigheid, hoesten en een pijnlijke keel. Dat is vooral gevaarlijk voor personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling waaronder astmapatiënten. Hen wordt steevast aangeraden, bij een overschrijding van de ozondrempel, om geen zware inspanningen in de buitenlucht te doen. Die regel geldt tot de nacht valt, dan daalt de hoeveelheid ozon. Ook binnenshuis is de concentratie gemiddeld de helft lager.

Terug een 'vrij goede' concentratie

Doordat het gisteren stevig regende en hard waaide, is de ozonhoeveelheid terug gereduceerd tot een ‘vrij goede’ concentratie. Dat communiceert de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De afgelopen week, zagen de cijfers er wel wat anders uit. Op 3 augustus overschreden tal van Belgische steden de informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter.