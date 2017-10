Asteroïde scheert deze ochtend langs de aarde JC

07u39

Bron: reuters, vrt 0 EPA Een impressie, verspreid door NASA, van asteroïde 2012 TC4 die langs de aarde passeert. Wetenschap & Planeet Vanmorgen scheert een kleine asteroïde rakelings langs de aarde. Geen reden tot bezorgdheid, maar wel belangrijk nieuws voor de wetenschap. Ruimtevaartorganisatie NASA gebruikt de doortocht van 2012 TC4 om het waarschuwingssysteem voor naderende ruimteobjecten te testen. Dat gebeurde nooit eerder met een echte asteroïde.

De asteroïde ter grootte van een huis - 15 tot 30 meter - bereikt rond 7.40 uur het dichtste punt bij de aarde. Hij bevindt zich op dat moment op zo'n 43.800 kilometer boven Antarctica. Een risico dat hij de aarde vandaag zal raken, is er niet.



Het object werd op 5 oktober 2012 door een observatorium op Hawaï ontdekt. Het passeerde de aarde toen op 100.000 kilometer. Sindsdien is het niet meer gezien. In oktober 2079 zou dezelfde asteroïde ons wél kunnen treffen, al bedraagt de waarschijnlijkheid volgens de huidige berekeningen amper 1 op 2.645. Hoe dan ook hopen wetenschappers dat deze doortocht belangrijke informatie oplevert. Zo zullen ze onderzoeken hoe we op aarde op een reële bedreiging kunnen reageren.



Amateur-astronomen die vroeg zijn opgestaan, hebben echter pech. Zij hebben maar weinig kans om de asteroïde te kunnen waarnemen omdat hij zich snel voortbeweegt en niet veel licht weerkaatst.