Asteroïde kan mensheid vernietigen net als dinosauriërs, maar wetenschappers zijn bezig met plan om wereld te redden KVDS

06 februari 2019

12u37

Bron: The Baltimore Sun, The Washington Post 0 Wetenschap & Planeet Een vooraanstaand Amerikaans onderzoekscentrum is bezig met het ontwerpen van een raket die onze aarde moet beschermen tegen een potentiële en verwoestende inslag van een asteroïde. Het Applied Physics Laboratory (APL) van de Johns Hopkins University wil over twee jaar een eerste test doen. Het wordt de eerste grote missie van ruimtevaartorganisatie NASA die niet als doel heeft de ruimte te verkennen, maar om ons ertegen te beschermen.

Algemeen wordt aangenomen dat de bekendste en meest ingrijpende inslag van een asteroïde 65 miljoen jaar geleden plaatsvond in de Golf van Mexico en verantwoordelijk was voor het uitsterven van de dinosauriërs. Het ging om een asteroïde van 8 tot 10 kilometer diameter. “We hebben alle asteroïden van die omvang in onze buurt intussen gelokaliseerd en hoeven daar niet bang voor te zijn”, verzekert Paul Chodas van het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA aan het California Institute of Technology. Maar kleinere asteroïden kunnen ook grote schade aanrichten.

Verwoesting

“Zelfs een asteroïde van 1 kilometer doorsnee kan wereldwijde verwoesting veroorzaken als hij op de verkeerde plaats inslaat. Het zijn eigenlijk de kleine asteroïden die het meeste risico inhouden”, aldus de wetenschapper in de Amerikaanse krant The Washington Post.





Amper 100 jaar geleden was het al een keer bijna prijs. Op 30 juni 1908 ontplofte een meteoor boven een verlaten gebied in Siberië en die vernietigde 1.200 vierkante kilometers bos. Volgens onderzoek zou de vuurbal even krachtig geweest zijn als 185 keer de atoombom op Hiroshima en zou de lucht verhit zijn tot een temperatuur van bijna 50.000 graden. Was de meteoor 3 uur later ingeslagen, dan had hij door de draaiing van de aarde de Russische hoofdstad Moskou volledig van de kaart kunnen vegen. En dat zou de geschiedenis van de 20ste eeuw volledig herschreven hebben. (lees hieronder verder)

Maar ook recenter was er een incident. Exact 6 jaar geleden ontplofte opnieuw een meteoor boven Siberië, deze keer met de kracht van 1 atoombom. De meteoor had de grootte van een schoolbus en een snelheid van 64.000 kilometer per uur. De schokgolf vernielde bijna alle ramen in de stad Tsjeljabinsk. Meer dan 1.000 mensen raakten gewond.

Ramkoers

Wetenschappers overleggen al lang over wat er nu precies moet gebeuren als ze een asteroïde zouden ontdekken die op ramkoers met de aarde ligt. De NASA overwoog al om er kernkoppen op af te schieten, maar dan bestaat het risico dat brokstukken alsnog op aarde terechtkomen. Ander idee is om er met een ruimtetuig naast te gaan vliegen en de asteroïde door de zwaartekracht van zijn baan te doen afwijken. Maar er is nóg een optie en die wordt nu als eerste getest. (lees hieronder verder)

De wetenschappers van APL zijn begonnen met het ontwerpen en bouwen van een DART-ruimtetuig, wat staat voor ‘Double Asteroid Redirection Test’. Het doel is om het op een ruimterots af te sturen en het ermee te laten botsen: niet zo hard dat hij in stukken breekt, maar wel hard genoeg om hem van zijn koers te doen afwijken. Het ruimtetuig heeft de grootte van een Honda Civic en moet in de zomer van 2021 gelanceerd worden. Zijn bestemming: een kleine maan van een asteroïde.

De asteroïde en haar maan worden Didymos genoemd, wat Grieks is voor ‘tweeling’. Ze draaien rond de zon in een baan tussen de aarde en de Planetoïdengordel (ruwweg tussen Mars en Jupiter). De maan is maar een 150 meter in doorsnede: heel klein in astronomische termen.

Maan

Het DART-ruimtetuig zal energie krijgen van zonnepanelen die op vleugels zullen lijken en zal meer dan een jaar onderweg zijn naar zijn bestemming. “We zullen de maan pas zien als we er nog maar een uur van verwijderd zijn”, aldus de hoofdingenieur van de missie, Elena Adams. (lees hieronder verder)

DART zal een snelheid van 24.000 kilometer per uur halen en moet in oktober 2022 de maan bereiken. Een kleine satelliet die meevliegt, moet registreren wat het effect van de inslag is.

Doel is om op termijn met dergelijke ‘duwtjes’ een asteroïde van koers te doen veranderen. Als één duw niet genoeg is, kunnen er nog meer volgen. Volgens de betrokken wetenschappers is de missie momenteel de beste strategie om de aarde te beschermen tegen een potentiële inslag. Desalniettemin hopen ze dat ze haar nooit zullen moeten gebruiken.