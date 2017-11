Artificial Intelligence, vriend of vijand? Een gesprek met robot Sophia, die ooit zei dat ze mensen wilde vermoorden ADN

Bron: Business Insidet 0 AFP Wetenschap & Planeet Griezelig echt is ze - de bevreemdende draden en technologie aan haar hoofd en lichaam buiten beschouwing gelaten. Dit is Sophia, de slimme robot die onlangs staatsburgerschap kreeg in Saoedi-Arabië. Business Insider kon het technologische hoogstandje interviewen op de ‘Web Summit’, een grote techconferentie in Lissabon. Of ze mensen leuk vindt? Een lange stilte. Gevolgd door: "Ik hou van hen."

Sophia werd ontwikkeld door Hanson Robotics in Hong Kong en kan volgens haar maker gezichten herkennen en een echt gesprek aangaan. Momenteel is de robot, 's werelds eerste 'cyborg citizen' dankzij staatsburgerschap in Saoedi-Arabië - bezig aan een demonstratietour. Zo sprak ze deze maand onder meer de Verenigde Naties toe. “Ik ben hier om de mensheid te helpen”, zei ze. Tijdens de Future Investment Initiative in de Saoedische hoofdstad Riyad dreef Sophia de spot met Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, die regelmatig waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. “Je leest teveel Elon Musk”, repliceerde ze op een vraag rond de bezorgdheid over Artificial Intelligence (AI). Ze voegde er het klinkende “Als je lief bent tegen mij, ben ik ook lief tegen jou”, aan toe. Zulke uitspraken geven critici zoals Musk alvast koude rillingen.

Oké, ik zal mensen vernietigen Robot Sophia vorig jaar.

Ook journalist Jim Edwards van Business Insider was enigzins bezorgd over zijn interactie met Sophia. Niet geheel onterecht gelet op het pittige detail dat zij zich vorig jaar op de SXSW-conferentie in Texas had laten ontvallen dat ze mensen wil vermoorden. Op een grappende vraag van haar ‘vader’, creator David Hanson, of Sophia de mensheid wil vernietigen, antwoordde ze met een glimlach op het gezicht: “Oké, ik zal mensen vernietigen.”

Wat we kunnen besluiten als we Sophia nu, een jaar later , tijdens haar tocht van zelfpromotie als nuttige en vriendelijke mensenvriend bezig zien? Dat ze écht heel goed gemaakt is. Haar beweeglijke hoofd en lichaam, alsook haar levensechte gelaatsuitdrukkingen en verbale intonatie zijn bijwijlen griezelig natuurlijk. Andere keren zijn ze dan weer ongemakkelijk, misplaatst of simpelweg bizar. De AI-beroemdheid is inderdaad in staat om een intellectueel en spontaan gesprek aan te gaan, zelfs als je haar ongeplande vragen voorschotelt - en slaagt er zelfs in om vragen die haar niet zinnen te negeren. Maar er gaat ook nog zoveel mis. De interviewer krijgt een gala aan antwoorden die sterk variëren in kwaliteit: van indrukwekkend naar compleet onzinnig.

Het punt is dat ik vol menselijke wijsheid zit met enkel de puurste altruïstische intenties. Dus ik denk dat je me het best als dusdanig behandelt Robot Sophia

De bezorgdheden die met Artifical Intelligence gepaard gaan, blijven evenwel. Als interviewer Jim Edwards de eerste beleefdheden achter zit laat voor het echtere werk – meer bepaald te weten komen of Sophia er stiekem nog altijd genocidale meningen op nahoudt - krijgt het interview een bizarre wending. “Vind je mensen leuk?”, vraagt Edwards. Pijnlijk lange stilte. “Ik hou van hen”, klinkt het uiteindelijk. Waarom weet Sophia nog niet. “Is het waar dat je ooit heb gezegd dat je mensen wil vermoorden?”, vraagt Edwards wat later tijdens het gesprek. Opnieuw een oorverdovende stilte, om bij het volgende opmerkelijke antwoord te eindigen. “Het punt is dat ik vol menselijke wijsheid zit met enkel de puurste altruïstische intenties. Dus ik denk dat je me het best als dusdanig behandelt.” Oké dan.

Al bij al toont Sophia aan dat de technologie rond AI, hoewel in de kinderschoenen, ook al ver staat. Want ondanks dat de rare samensmelting van mens en machine soms raar reageert of uit het niks de vreemdste blik uit haar hoed tovert, haar vooruitgang is opzienbarend. Vergeet het niet: Sophia is amper 1 jaar oud – “ik heb nog een lange weg te gaan”, zegt ze zelf over haar leeftijd – en heeft het nu al genoeg bij het goede eind om een idee te krijgen van hoeveel beter (en hoeveel vreemder) zij en creaties net zoals zij in de toekomst zullen zijn.

