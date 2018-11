Archeologen vinden verzegelde kruik van 2000 jaar oud met gele vloeistof HR

06 november 2018

21u03

Bron: Belga, Xinhua 0 Wetenschap & Planeet Chinese archeologen hebben in een graftombe een 2.000 jaar oude verzegelde kruik met daarin een gele vloeistof in gevonden. “Het ruikt naar wijn”, zegt een van de onderzoekers. De vloeistof is nu naar een laboratorium gebracht.

De bronzen kruik werd opgegraven in de centrale provincie Henan. De vondst werd bekendgemaakt door het staatspersagentschap Xinhua. Verdere testen moeten duidelijk maken om welke vloeistof het echt gaat.

Behalve de bronzen kruik met een inhoud van 3,5 liter, vonden de archeologen ook een lamp in de vorm van een wilde gans. De vondsten dateren uit de periode van de Westelijke Han-dynastie (206 voor Christus - 8 na Christus).

Eerder werd in andere graven ook al rijstwijn gevonden van vergelijkbare leeftijd. Die drank, gemaakt van rijst, was belangrijk bij ceremonies en rituele offers in het oude China.