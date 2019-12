Archeologen vinden 500 jaar oude ankers die mogelijk toebehoorden aan beruchte ontdekkingsreiziger Hernán Cortés KVDS

22 december 2019

09u53

Bron: Reuters 0 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben voor de kust van Mexico twee ijzeren scheepsankers gevonden die mogelijk toebehoord hebben aan de vloot van de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernán Cortés. Die kwam in 1519 in Amerika aan en zou in de jaren die daarop volgden verantwoordelijk worden voor de bloederige ondergang van het Azteekse rijk.

De ankers lagen op de zeebodem vlakbij de voormalige Spaanse nederzetting Villa Rica, bij Veracruz. Ze zouden volgens het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis in Mexico uitstekend bewaard zijn en lijken op de ankers die in de 16de eeuw gemaakt werden.

Sediment

Wetenschappers vonden de artefacten op een diepte van 10 tot 15 meter, onder een dikke laag sediment. Ze gebruikten magnetometers om ze te lokaliseren. Het grootste anker is bijna 4 meter lang en 1,6 meter breed.





Vorig jaar werd ook al een anker uit die periode gevonden. Het doet wetenschappers vermoeden dat ze nog meer resten kunnen vinden uit de tijd van de Europese invasie van Mexico. Zo zouden er al 15 andere sites geïdentificeerd zijn waar nog meer ankers gevonden kunnen worden. (lees hieronder verder)

De beruchte ontdekkingsreiziger Cortés liet de schepen die hij en zijn manschappen gebruikten om naar Mexico te varen verbranden, om hen zo te dwingen landinwaarts te trekken. Archeologen hopen enkele van de plaatsen te vinden waar de Spaanse galjoenen zonken en daar wrakken en andere restanten boven te halen die getuigen van die periode.

Slachtpartij

Cortés stootte bij zijn ontdekking van Mexico eerst op de Azteekse stad Cholula. Toen hij daar hoorde dat er een complot was om hem te vermoorden, liet hij een ware slachtpartij uitvoeren onder de bevolking. Vervolgens trok hij naar de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan (nu Mexico-City). Ook daar kwam het tot een bloederige slachtpartij. (lees hieronder verder)

De chaos die daarop volgde, deed Cortés op de vlucht slaan. Nadat hij zijn troepen gehergroepeerd had, keerde hij terug en na een beleg van drie maanden – geholpen door een uitbraak van de pokken in Tenochtitlan – gaf de Azteekse leider zich over.

Verontschuldigen

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador vroeg eerder dit jaar nog aan de Spaanse koning Felipe en paus Franciscus om zich te verontschuldigen voor de dood en het verderf die de verovering van Mexico 500 jaar geleden zaaide.