Archeologen stoten op schat in Mexico en denken dat ze allereerst graftombe Azteekse keizer op spoor zijn

25 maart 2019

14u40 0 Wetenschap Het is zo een beetje de heilige graal voor iedereen die zich bezighoudt met de studie van de Azteken: het vinden van een koninklijke graftombe. Al tientallen jaren wordt er gegraven, maar nog nooit werd er een ontdekt. Daar zou nu verandering in kunnen komen, want archeologen hebben in Mexico-Stad een veelbelovende vondst gedaan.

De ontdekking gebeurde niet in een afgelegen of onontgonnen gebied, maar midden in het centrum van het drukke Mexico-Stad. Meer bepaald aan de voet van de bekende Templo Mayor. Dat was 500 jaar geleden de belangrijkste tempel van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan, in de periode dat de machtigste heerser van het rijk aan de macht was.

Heiligdommen

De tempel was een gigantisch complex van 60 meter hoog, dat beschouwd werd als het middelpunt van de aarde. Bovenaan stonden twee heiligdommen: een voor de oorlogsgod Huitzilopochtli en een voor de regengod Tlaloc. Bij een van de vele uitbreidingen van de tempel - in 1487 - zou een van de grootste massaoffers plaatsgevonden hebben uit de geschiedenis van de beschaving, waarbij naar schatting 4.000 mensen het leven lieten. De tempel werd uiteindelijk verwoest tijdens de verovering van Mexico door Hernán Cortés in 1521.





De resten kwamen in 1978 tevoorschijn tijdens een verbouwing op het centrale plein van Mexico-Stad. En het is aan de voet van de tempel dat archeologen nu hun ongeziene vondst hebben gedaan: rijkelijke offergaven die zouden kunnen wijzen op een koninklijke begraafplaats. (lees hieronder verder)

Het gaat onder meer om de resten van een luxueus versierde jaguar, verkleed als krijger, een kleine jongen van een jaar of negen die gekleed is als Azteekse oorlogs- en zonnegod - met een jaden ketting en vleugels van havikbeenderen - en een set vuursteenmessen die versierd zijn met parelmoer en edelstenen. De offergaven werden vijf eeuwen geleden neergelegd door Azteekse priesters op een cirkelvormig platform voor de tempel, een plek waar zich volgens de vroegste overleveringen de rustplaats zou bevinden van Azteekse keizers.

“We hebben nu enorme verwachtingen”, zegt het hoofd van de groep archeologen die er aan het werk is - Leonardo Lopez Lujan - aan persbureau Reuters. “Naarmate we dieper graven, zullen we vermoedelijk nog veel meer rijkelijke objecten vinden.” (lees hieronder verder)

Vooral de vondst van de jaguar blijkt opwindend. Die zat in een grote stenen doos, waarvan nog maar een tiende is opgegraven en die nu al een ware schatkist blijkt te zijn. Het dier draagt een houten gravure op de rug met het embleem van de god Huitzilopochtli. Bovenop liggen offergaven uit de zee, zoals schelpen, zeesterren en koraal. Die kunnen verwijzen naar de onderwaterwereld waar de zon volgende de Azteken ’s nachts doorheen reisde. De rode lepelaar – een vogel uit de familie van de flamingo’s – die gevonden is, wordt dan weer geassocieerd met heersers en krijgers en zou hun geest voorstellen in hun tocht naar de onderwereld.

Broers

Tientallen jaren na de verovering van Mexico, brachten enkele geschiedschrijvers verslag uit van de begrafenisrites van drie Azteekse heersers: drie broers die heersten van 1469 tot 1502. Volgens die verslagen werden hun gecremeerde resten neergelegd op of vlakbij het cirkelvormige platform aan de tempel, voorzien van rijkelijke offergaven en de harten van geofferde slaven.

13 jaar geleden werd vlakbij het platform een gigantische monoliet gevonden van een aardgodin. Daarop stond een inscriptie die overeenkwam met het jaar 1502, het jaar waarin de jongste broer en machtigste heerser die de Azteken ooit kenden – Ahuitzotl – stierf. (lees hieronder verder)

Volgens Elizabeth Boone – een expert in het oude Mexico aan Tulane University in New Orleans – zou de dood van Ahuitzotl gepaard gegaan zijn met een grootse begrafenis en zou de jaguar de koning kunnen voorstellen als onbevreesd krijger. “Hij kan goed in die stenen kist begraven liggen”, klinkt het.

De offergaven werpen ook een blik op hoe mobiel de Azteken waren. Ze zouden een beschaving van krijgers geweest zijn die naburige koninkrijken binnenvielen en onderwierpen, een beetje zoals de Spartanen in het oude Griekenland. Zo kwamen de zeesterren bijvoorbeeld uit de Stille Oceaan, terwijl het jade van Centraal-Amerika afkomstig was, ter hoogte van het huidige Honduras.

Budget

Verwacht wordt dat de opgravingen nog zeker enkele maanden zullen duren. De wetenschappers zullen het daarbij niet makkelijk krijgen, want de nieuwe regering van Mexico heeft het budget van het project met 20 procent verminderd voor dit jaar, dixit de archeologen. Bijna iedereen van het 25-koppige team is al niet meer betaald sinds december.