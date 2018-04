Archeologen ontdekken prachtig bewaarde pootafdrukken van dino's op Schots eiland TK

Bron: The Guardian 20 Wetenschap & Planeet Tegenwoordig is Skye, een eiland voor de kust van Schotland, een vrij woeste omgeving met zware winden, weinig plantengroei en relatief lage temperaturen. 170 miljoen jaar geleden zag de plek er echter helemaal anders uit en zwierven er dinosaurussen rond. Die hebben hun sporen nagelaten, waaronder een aantal pas ontdekte pootafdrukken.

Tijdens het begin van het Jura-tijdperk zag het grondgebied dat nu het eiland Skye is er helemaal anders uit. Het supercontinent Pangaea begon nog maar net uit elkaar te drijven en alles lag veel dichter bij elkaar. Skye maakte deel uit van een groter subtropisch eiland dat dicht bij de evenaar lag, compleet met stranden, rivieren en lagunes. Een soort van paradijseiland, vergelijkbaar met Florida of Spanje, en een uitstekende omgeving voor dinosaurussen.

Archeologen van de universiteit van Edinburgh ontdekten in 2015 al een plek op Skye met honderden verschillende pootafdrukken, en konden nu een nieuwe site ontwaren met 50 extra sporen. Het was een student die per ongeluk op de afdrukken stuitte tijdens een uitstapje. "Het was eb, en ineens vielen ze ons op", aldus paleontoloog Stephen Brusatte. "De sporen werden gemaakt in een ondiepe lagune, wat wil zeggen dat de dino's door het water aan het waden waren." Er was ook een duidelijk patroon te zien. "Links en rechts wisselden elkaar mooi af. Ze hadden ook allemaal ongeveer dezelfde vorm en dezelfde grootte, met duidelijke tenen."

Zeldzame sporen

De wetenschappers omschrijven hun vondst nu in de Scottish Journal of Geology: "Het is altijd opwindend als we nieuwe sporen van dinosaurussen ontdekken", vertelt Brusatte. Hij benadrukt dat de nieuwe pootafdrukken extra speciaal zijn. "Sporen van dino's in Schotland zijn zeldzaam", verklaart hij. "En daarnaast gaat het hier over dieren uit het vroege Jura, en er zijn wereldwijd bijna nergens fossielen van dino's uit die periode."

Maar waar Brusatte echt opgetogen over is, is dat het hier niet om eender welke dino gaat. "Tot dusver werden de meeste pootafdrukken gemaakt door grote, zware dino's op vier voeten. Waarschijnlijk een soort brontosaurus, met een lange nek en dikke buik. Sommige poten waren zo groot als een autoband." Maar nu werden voor het eerst afdrukken gevonden van dieren met drie tenen. "Duidelijk een vleeseter. Een soort van theropoda, die op zijn achterpoten liep. Een primitief neefje van de T-Rex, zeg maar."