Archeologen ontdekken in Egypte bijna 30 sarcofagen van 2.500 jaar oud

22 september 2020

12u21

Bron: CNN, Reuters 14 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben in Egypte bijna 30 sarcofagen ontdekt die vermoedelijk al zo’n 2.500 jaar onder het zand begraven lagen. Dat meldt het ministerie van Toerisme en Antiquiteiten. “Dit is een heel spannende ontdekking”, klinkt het.



De gesloten kisten werden gevonden in een elf meter diepe schacht in de dodenstad van Saqqara, een begraafplaats uit het Oude Egypte in de buurt van hoofdstad Caïro. Eerder deze maand werd al gesproken over een vondst van dertien sarcofagen, zondag onthulde het Egyptische ministerie dat er nog eens veertien kisten zijn ontdekt. Dat brengt het totale aantal op 27. Archeologen vonden ook een collectie van kleinere artefacten op de site.

“Het is de grootste vondst aan sarcofagen op één rustplaats sinds de ontdekking van Al-Assasif, stelt bevoegd minister Khaled El-Enany in een statement. De minister verwijst naar de vondst van 30 sarcofagen – met mummies binnenin - in de necropolis van Asasif, dichtbij de Vallei der Koningen, vorig jaar. De autoriteiten beschreven die vondst als de grootste ontdekking in meer dan een eeuw.



Hoewel de gevonden sarcofagen in Saqqara duizenden jaren onder de grond hebben gelegen, hebben verschillende kisten nog een deel van hun originele kleurenpracht behouden. Foto’s tonen bruine en blauwe patronen, evenals talrijke hiëroglifische tekens. Alle 27 kisten lijken ook totaal verzegeld; eerste onderzoek toont aan dat ze niet meer geopend waren geweest sinds ze werden begraven.

Spannend

“Het is een heel spannende ontdekking’, aldus El-Enany. “Ik denk dat het nog maar het begin is.” De minister drukte ook zijn dank uit aan de betrokken grondwerkers voor hun werk in moeilijke omstandigheden en met nieuwe extra veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus.

Het is onduidelijk hoeveel sarcofagen er mogelijk nog gevonden worden in de schacht en van wie de stoffelijke resten zijn die ze bevatten, maar archeologen hopen tijdens de verdere opgravingen meer antwoorden te vinden.

De vondst volgt op andere significante en recente ontdekkingen aan de dodenstad van Saqqara. In april werden er nog onder meer vijf sarcofagen in kalksteen en resten van vier houten kisten met mummies ontdekt. In december 2018 werd een private tombe gevonden van een koninklijke priester van meer dan 4.000 jaar oud. En in de maand daarvoor legden archeologen een kattenkerkhof en een collectie zeldzame gemummificeerde mestkevers bloot.