Archeologen ontdekken 1.600 jaar oude Samaritaanse hoeve in Israël

27 februari 2019

15u27

Bron: belga 0 Wetenschap & Planeet Israëlische archeologen hebben overblijfselen gevonden van een 1.600 jaar oude landbouwhoeve, die vermoedelijk toebehoorde aan een rijke Samaritaan. Een deel van het landgoed ten noordoosten van Tel Aviv was een wijnpers met een Griekse inscriptie, meldt de Israel Antiquities Authority (IAA) vandaag.

Het opschrift "Alleen God helpt het prachtige bezit van meester Adios, amen" wordt beschouwd als een verder bewijs van een intense kolonisatie van de regio door de Samaritanen tijdens de Byzantijnse periode. De Samaritanen zijn een geloofsgemeenschap waarvan een 800-tal van hen vandaag in Israël en op de Westelijke Jordaanoever wonen. Zij zien zichzelf als de ware joden. Het centrum van hun geloof is de berg Gerizim op de Westelijke Jordaanoever.

De Griekse inscriptie op de hoeve dateert uit de vroege vijfde eeuw na Christus, stelt de IAA. "Het opschrift werd ontdekt op de indrukwekkende wijnpers, die deel uitmaakte van het landgoed van een rijke persoon genaamd Adios", klinkt het.



Het is de tweede keer dat er een wijnpers met een dergelijke inscriptie met een verwijzing naar de Samaritanen is gevonden in Israël.