Archeologen leggen nieuw fresco in Pompeii bloot

19 november 2018

17u36

Archeologen hebben in Pompeii een nieuw fresco blootgelegd, en meteen een "scène vol sensualiteit", aldus de opgravingssite vandaag. Het fresco beeldt een scène uit de Griekse mythologie uit, waarin de god Zeus in de gedaante van een zwaan de koningsdochter Leda verleidt en zwanger maakt.

De mythe van Zeus en Leda was in de antieke stad die in 79 na Christus onder de as van de vulkaan Vesuvius werd bedolven, erg populair. Afbeeldingen die naar de mythe verwijzen, werden in verschillende huizen teruggevonden. De pas ontdekte schildering toont een naakte Leda met een zwaan op de schoot. Het fresco werd gevonden in de slaapkamer van een huis aan de Via del Vesuvio.

"De buitengewone ontdekkingen duren voort", zo schreef de baas van het archeologiepark, Massimo Osanna, op Instagram. In de loop van dit jaar vonden in Pompeii al verschillende belangrijke vondsten plaats. Naast stoffelijke resten van mensen bijvoorbeeld ook overblijfselen van paarden. Inscripties geven ook aan dat de vulkaan nabij Napels twee maanden later is uitgebarsten dan tot nu toe aangenomen.



Pompeii is een van de beroemdste archeologische vindplaatsen ter wereld en behoort tot de meest bezochte bezienswaardigheden van Italië.