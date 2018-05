Archeologen denken verloren stad van mythische koning David uit Bijbel gevonden te hebben KVDS

01 mei 2018

23u36

Bron: The Sun, Breaking Israel News 65 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben vlakbij het Hebrongebergte de resten blootgelegd van een gebouw waarvan ze denken dat het ooit deel uitmaakte van de verloren stad van koning David uit de Bijbel. Historici debatteren er al langer over of Bijbelse figuren zoals koning David of koning Solomon ooit echt bestonden. De onderzoekers zien hun ontdekking als het bewijs dat de Bijbel accuraat is.

Een van de leiders van de opgraving is professor Avraham Faust van de universiteit van Bar-Ilan in Israël. Hij publiceerde zijn bevindingen samen met zijn collega Yair Sapir in het wetenschappelijk tijdschrift Radiocarbon.

Herdersjongen

Volgens de Bijbel zou koning David – de herdersjongen die de reus Goliath versloeg – een van de voorvaderen geweest zijn van Jezus en moet hij geleefd hebben rond 1.000 voor Christus. Koolstofdatering van de funderingen en de vloeren zou volgens Faust bevestigen dat het gebouw effectief uit die tijd stamt. Volgens hem kan het deel uitgemaakt hebben van de stad Eglon, een van de vijf steden die volgens de Bijbel tegen de Israëlieten vochten, voor ze veroverd werden. (lees hieronder verder)

Volgens Faust gaat het om indirect bewijs: er werden geen artefacten gevonden met de namen van koning David of koning Solomon op, maar wel aanwijzingen van een maatschappelijke transformatie die overeenstemt met de verandering van Kanaänitische naar joodse cultuur. “Die vond plaats in de periode dat het koninkrijk van David aan een expansie begon in de regio en het is duidelijk dat dit gebouw deel uitmaakte van deze periode zoals ze in de Bijbel beschreven wordt”, zegt hij.

Binnenplaats

Het gebouw is bijna compleet bewaard en bestond uit een grote binnenplaats met kamers aan drie kanten. “We hebben honderden artefacten opgegraven”, aldus de professor. “Onder meer heel wat keramiek, een weefgetouw, metalen voorwerpen, resten van planten en pijlpunten. Dat laatste kan bewijs zijn van de strijd tijdens de verovering van de site door de Assyriërs.”

Dat de Bijbel historisch accuraat is, wordt door heel wat wetenschappers in twijfel getrokken. Voor de meeste gebeurtenissen is er geen enkel historisch bewijs te vinden. Er zijn wel inscripties gevonden die verwijzen naar David, maar zijn bestaan en het verhaal achter zijn figuur worden door heel wat archeologen en geschiedkundigen nog altijd betwist.