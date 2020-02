Archeologen denken graf van mythische Romulus gevonden te hebben, ‘de stichter van Rome’ Erik Van Zwam

19 februari 2020

13u26

Bron: Trouw 2 Wetenschap & Planeet Archeologen hebben in het Forum Romanum een ondergrondse kamer gevonden met een sarcofaag en een altaar die verbonden zijn aan Romulus, volgens de mythe de stichter van Rome en vervolgens de eerste koning. Het zogeheten hypogeum ligt onder de curia, waar meer dan 2.000 jaar geleden de Romeinse senaat bijeenkwam.

De 140 centimeter hoge sarcofaag dateert uit de zesde eeuw voor Christus en is gemaakt van tufsteen. Ernaast is een rond altaar gevonden. In de stenen doodskist zouden geen botten liggen. Een hypogeum werd vaak gebruikt om urnen met as van mensen of menselijke resten te bewaren. De grafkelder ligt naast de beroemde zwarte marmeren plaat, de Lapis Niger, waaronder Romulus volgens de mythe begraven zou ­liggen.

‘Een buitengewone ontdekking’

Directeur Alfonsina Russo van het Colosseum Archeologisch Park, waartoe het Forum Romanum behoort, maakte de vondst deze week bekend, tot grote opwinding in kringen van archeologen. Russo sprak van ‘een buitengewone ontdekking’. Aanstaande vrijdag wordt alles aan het grote publiek getoond.

De vondst zou meer licht kunnen werpen op de mythe van de tweelingbroers Romulus en Remus, die voor de Romeinen uit die tijd werkelijkheid was, en zo op de betekenis ervan voor de Romeinse geschiedenis. Volgens de legende dreven de twee achtergelaten kinderen in een mandje op de rivier de Tiber. Aan land vond een vrouwtjeswolf het tweetal. Ze zoogde de kinderen met haar melk. Eenmaal groot wilden de broers een stad stichten: Rome. Toen ze het niet eens werden over de plek doodde Romulus zijn broer Remus. Zo werd Romulus, volgens de legende, de stichter van Rome en zijn eerste koning.

