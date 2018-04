Arabische Zee hapt naar adem: dode zone "groter dan Schotland" ontdekt. "Dit is een ernstig milieuprobleem" HA

28 april 2018

08u51

Bron: The Independent 5 Wetenschap & Planeet De Arabische Zee verkeert in ademnood. Wetenschappers ontdekten er een dode zone die groter is dan Schotland, meldt The Independent. "De situatie is erger dan gedacht", waarschuwen de onderzoekers.

Het gaat niet goed met de Arabische Zee, ofwel de Zee van Oman. In de studie die verscheen in Geophysical Research Letter wordt melding gemaakt van een enorm gebied waar bijna geen zuurstof in het water meer zit. Wetenschappers van de Universiteit van East Anglia in Engeland deden de verontrustende ontdekking met twee robots.

Broeikasgas

"Vissen, zeeplanten en andere dieren hebben zuurstof nodig, anders overleven ze niet", zegt hoofdonderzoeker Bastien Queste. "Dit is een milieuprobleem dat ernstige gevolgen kan hebben, ook voor mensen die afhankelijk zijn van de zee voor voedselwinning en tewerkstelling." Een laag zuurstofgehalte kan ook de vorming van gevaarlijke chemicaliën zoals stikstofoxide aanwakkeren, een broeikasgas dat tot 300 keer krachtiger is dan CO2.

De dode zone in de Arabische Zee is de grootste ter wereld, zegt Queste. De wetenschap was zich daar al van bewust, maar de onderzoekers wisten niet dat de situatie zo nijpend was.

Bijna een halve eeuw was het onmogelijk om het onderzeese gebied uit te kammen omwille van gevaar voor piraterij en geopolitieke spanningen. Recent werden dan toch twee robots tot een kilometer diepte het water ingestuurd om het zuurstofgehalte in kaart te brengen. Gedurende acht maanden deden de satellietgeleide instrumenten metingen in een veld dat duizenden kilometers besloeg.

"Samengeperst"

Zuurstofarme lagen komen van nature voor in oceanen op een diepte van 200 tot 800 meter, schrijft The Independent. In de Zee van Oman ontdekten de onderzoekers vissen die "samengeperst" leefden in een dunne laag dicht bij het wateroppervlak. De dode zone is een tijdbom voor de regio, waarschuwt Queste. Maar ook voor andere delen van de wereld vormen zuurstofarme onderzeese gebieden een bedreiging.

De klimaatverandering is de belangrijkste schuldige voor de groei van het aantal dode zones, omdat warmer water minder zuurstof kan vasthouden. Ook bemesting is een boosdoener. Een teveel aan voedingsstoffen leidt immers tot de bloei van algen, die zuurstof aan het water onttrekken als ze afsterven. Het aantal dode zones in de oceanen is verviervoudigd in de voorbije vijftig jaar. Volgens computersimulaties zal dat aantal de komende eeuw alleen maar toenemen.