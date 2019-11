Anuna De Wever geeft definitief verstek voor klimaattop in Madrid “We geraken er enkel met het vliegtuig, maar dat is geen optie” HAA

18 november 2019

07u22

Bron: Belga 12 Wetenschap & Planeet De Belgische activisten van Youth for Climate, Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier, geraken niet tijdig in Madrid. In de Spaanse hoofdstad gaat begin december de 25ste VN-klimaatconferentie van start. Het drietal bevindt zich momenteel in het Amazonewoud.

De klimaattop zou normaal gezien in Chili plaatsvinden, maar vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land, annuleerde Chili de top.

Belgische delegatie

“Anuna, Josefien en ik zullen COP25 niet bijwonen”, kondigt Charlier aan in een persbericht. “We geraken er enkel als we het vliegtuig nemen, maar dat is geen optie in het kader van dit project. Een delegatie van YFC Belgium reist af naar de COP. Zij zullen de verantwoordelijkheid van onze politici en hun gebrek aan ambitie aan de kaak stellen.”



De Belgische jongeren hopen met de andere klimaatactivisten van Sail to the Cop naar Martinique te varen om er “een teleconferentie te organiseren tijdens de twee weken van de COP”. “Zo kunnen we de delegatie steunen en online coördineren zonder het vliegtuig te nemen”, klinkt het. “Het was een moeilijke beslissing”, geven ze wel toe.

Trein

De jongeren wijzen er verder nog op dat het feit dat Madrid de organisatie van de klimaattop heeft overgenomen “goed nieuws is voor onze kimaatministers”. “Zij kunnen nu makkelijk te trein nemen en zo bijdragen aan de oplossing, en niet aan het probleem.”

De activisten hebben er een intussen een verblijf van vijf dagen in het Amazonewoud opzitten. Ze hadden ontmoetingen met onder anderen lokale chefs van het woud, klimaatactivisten van Extinction Rebellion en wetenschappers. “Samen hebben we de afgelopen dagen een alliantie gesloten om samen te vechten voor Amazonewoud, de long van onze planeet, en de lokale bevolking te beschermen”, staat nog in het persbericht.