Amper een uurtje training en je bent weg met deze vliegende auto kv

06 juni 2018

22u38

Bron: Business Insider, CNBC 0 Wetenschap & Planeet Start-upbedrijf Kitty Hawk heeft vandaag in de VS zijn nieuwste vliegende auto onthuld. Geïnteresseerde klanten kunnen vanaf nu testvluchten maken met de ‘Flyer’, die zo eenvoudig te bedienen zou zijn dat je er na amper een uurtje training mee weg bent.

Het elektrische voertuig, dat lijkt op een kruising tussen een watervliegtuig en een drone, zweeft één à drie meter boven het water en wordt aangedreven door tien onafhankelijke draagkrachtventilatoren. Het kan tot 20 minuten aan één stuk of zo’n 30 kilometer ver vliegen. Na 20 minuten dient de lithiumpolymeerbatterij weer opgeladen te worden.

Vorig jaar lanceerde Kitty Hawk al een eerste versie, maar sindsdien kreeg de Flyer een update en vanaf nu kunnen mensen die overwegen om een bestelling te plaatsen zelf een testvlucht boeken. Hoeveel je neertelt voor een Flyer, deelde het bedrijf echter niet openbaar mee.

Comfort

De besturing van het toestel is even eenvoudig als een computerspelletje en gebeurt met twee joysticks. Supereenvoudig, luidt het bij Kitty Hawk. Na amper een uurtje heb je het al onder de knie.

CNN-journaliste Rachel Crane mocht vandaag als eerste een vlucht met de Flyer maken. “De joystick is zo intuïtief, maar het is niet het meest comfortabele ding waar ik ooit in heb gezeten”, zegt ze. “Je voelt de vibraties wel duidelijk.”

Testvluchten

Volgens Sebastian Thrun, de CEO van het bedrijf, is hun grootste prioriteit nu om meer interesse op te wekken bij het publiek en veel te leren uit de testvluchten. Om veiligheidsredenen wordt de Flyer momenteel enkel getest boven water, maar Thrun hoop dat de voertuigen op een dag aan een snelheid van zo’n 160 kilometer per uur over dichtbevolkte gebieden zullen vliegen.

Larry Page, de medeoprichter van Google, is een van de grote geldschieters achter Kitty Hawk. Thrun stond dan weer mee aan de wieg van de zelfrijdende wagens van Google. Momenteel loopt in Nieuw-Zeeland ook een testproject met taxidrones van Kitty Hawk genaamd Cora.