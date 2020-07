Amper 5 procent Spanjaarden blijkt antilichamen te hebben ondanks feit dat coronavirus er lelijk huishield KVDS

12u22 0 Wetenschap & Planeet Er lijkt steeds minder hoop te zijn voor de piste van de groepsimmuniteit bij het uitroeien van het nieuwe coronavirus. Een grootschalige studie in Spanje heeft aangetoond dat amper 5 procent van de bevolking er antilichamen heeft, ondanks het feit dat het virus er genadeloos toesloeg.

Spanje is een van de landen die het zwaarst getroffen werden door het coronavirus. Met meer dan een kwart miljoen bevestigde gevallen staat het in de top tien. En met meer dan 28.000 doden staat het net niet in de top vijf van landen met het hoogste dodental.

Twee tests

De verwachting was dan ook dat áls er ergens groepsimmuniteit waar te nemen was, dat het ook in Spanje zou zijn. Een nieuwe studie die maandag gepubliceerd werd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet laat echter zien dat dit valse hoop is.





Voor de studie werden 35.883 willekeurige gezinnen geselecteerd. Drie kwart van de gecontacteerde personen, goed voor 61.075 individuen, nam deel en onderging twee tests. Daarmee zou het onderzoek volgens het Europese Center for Disease Control (CDC) momenteel het grootste zijn in zijn soort. Amper 5 procent bleek antilichamen te hebben. Bij kinderen onder de 10 jaar was dat zelfs maar 3,1 procent.

Geografisch bleek er een klein verschil te zijn. In de regio van Madrid had 10 procent antilichamen, in kustgebieden bleek dat maar 3 procent te zijn. Wetenschappers gaan er echter van uit dat voor groepsimmuniteit minstens 60 procent antilichamen moet hebben.

Ook opvallend: zeker een derde van de personen die een positieve test aflegden, bleek asymptomatisch drager van het virus te zijn. Dat wil zeggen dat ze geen symptomen vertoonden.

Het proberen behalen van groepsimmuniteit door het virus te laten razen is niet alleen onethisch, maar ook compleet onmogelijk

“In het licht van deze resultaten zou het proberen behalen van groepsimmuniteit door het virus te laten razen niet alleen onethisch zijn, maar ook compleet onmogelijk”, klinkt het. De tegenvallende resultaten doen de onderzoekers nog maar eens drukken op het belang van sociale afstand en een goede basishygiëne om een nieuwe golf van de pandemie te voorkomen.

België

Ter vergelijking: eerder deze maand raakte bekend dat in België 5,5 procent van de bevolking antilichamen in het bloed heeft. Dat bleek uit een studie van de Universiteit Antwerpen. Opmerkelijk was dat dit cijfer lager lag dan bij een eerder onderzoek eind mei. Toen bleek 6,9 procent van de deelnemers antilichamen te hebben. Epidemioloog Pierre Van Damme liet zich toen ontvallen dat we de piste van de groepsimmuniteit in ons land dan ook helemaal konden vergeten.

Dat antilichamen uit het bloed verdwijnen, wil evenwel niet noodzakelijk zeggen dat mensen opnieuw vatbaar worden voor een tweede infectie. Bij een besmetting maakt het lichaam ook zogeheten T-cellen aan, voor de afweer tegen het virus. Die zijn veel moeilijker op te sporen in het lab.

