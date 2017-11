Amish hebben sleutel tot langer leven KV

Bron: The Telegraph, The Guardian 1 AP De Amish staan gekend voor hun traditionele levensstijl en kledij. Wetenschap & Planeet Het geheim van een lang leven kan mogelijk gevonden worden bij de Amish. Bij oudere leden van de traditionele christelijke gemeenschap ontdekten wetenschappers immers een gen waarvan de dragers gemiddeld tien jaar langer leven.

Wetenschappers van de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois hebben de Old Order Amish bestudeerd. Deze groep van een 2000-tal mensen leeft al honderden jaren in geografische en genetische isolatie in Berne, in de staat Indiana. De Amish staan gekend voor hun eenvoudige levensstijl, traditionele kledij en afwijzing van moderne technologie.

EPA Amish-families hebben gemiddeld 6 à 7 kinderen. Daardoor verdubbelt de Amishpopulatie elke 18 à 20 jaar.

Genmutatie

Van de 177 onderzochte leden van de gemeenschap, droegen 43 mannen een gemuteerde, niet-functionerende versie van het gen SERPINE1. Dat gen is verantwoordelijk voor de aanmaak van een eiwit dat het afsterven van cellen bespoedigt.

De wetenschappers stelden ook vast dat de telomeren - beschermende puntjes aan het uiteinde van chromosomen die korter worden naarmate men veroudert – bij dragers van het gemuteerde gen tien procent langer zijn. Dat suggereert dat het verouderingsproces bij hen trager verloopt. Bovendien hebben die mensen algemeen ook een betere gezondheid en kampen ze minder vaak met diabetes.

Geneesmiddelen

In het tijdschrift Science schrijft dr. Douglas Vaughan van de Northwestern University: “Veroudering blijft een van de meest uitdagende biologische processen om te ontrafelen. Vandaag de dag bestaan er geen gerichte interventies om het verouderingsproces tegen te gaan en een gezond lang leven te bevorderen.”

Volgens wetenschappers vormen de bevindingen een aanleiding voor verder onderzoek naar de manier waarop het leven kan verlengd worden door de aanpak van gen of het eiwit met medicijnen.