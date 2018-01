Amerikanen verrast door meteoriet: "Alsof 100 bommen tegelijk ontploften" HA

09u22

Bron: Business Insider 4

Een meteoriet heeft gisterenavond de nachtelijke hemel boven New Haven, in de Amerikaanse staat Michigan, op stelten gezet. De US Geological Survey bevestigde de explosie van de meteoriet tijdens zijn tocht door de dampkring. De ontploffing deed de aarde trillen als een lichte aardbeving met een kracht van 2 op de schaal van Richter, aldus nog de USGS. Honderden Amerikanen zagen het buitenaardse object passeren en waren erg onder de indruk. "Het was alsof 100 bommen tegelijk ontploften", getuigde een inwoner van New Haven.

YouTube De meteoriet deed de aarde trillen als een aardbeving met een kracht van 2 op de schaal van Richter.