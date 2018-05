Amerikanen sturen helikopter naar Mars KVE

11 mei 2018

23u43

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet Over een paar jaar vliegt er een helikopter rond op Mars. De Verenigde Staten bouwen een klein vaartuigje, dat rond 2020 naar de rode planeet moet vertrekken en daar in 2021 moet aankomen. Het is de eerste keer dat een machine zelfstandig gaat rondvliegen op een ander hemellichaam.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de plannen vandaag aangekondigd. De Mars Helicopter moet samen met een onbemand karretje, Mars 2020 genaamd, worden gelanceerd. De helikopter weegt net geen twee kilo en de wieken draaien 3000 rondjes per minuut, ongeveer tien keer zo snel als op aarde. Dat is nodig omdat de lucht op Mars veel ijler is dan de lucht hier.

De helikopter moet helemaal zelf zijn vlucht plannen en beslissingen nemen. Elke opdracht van de vluchtleiding op aarde zou pas een paar minuten later aankomen op Mars, te laat om in te grijpen als dat nodig is.

De helikopter is een experiment. Als het niet lukt, is er niets aan de hand, zegt de NASA. Maar als het wel werkt, kunnen 'marskopters' gebieden verkennen waar karretjes niet naartoe kunnen rijden.