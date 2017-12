Amerikaanse wetenschappers zetten grote stap naar de creatie van kunstmatig leven Redactie

Bron: Reuters 0 Thinkstock De E. colibacterie. Wetenschap & Planeet Amerikaanse onderzoekers hebben een gigantische stap gezet naar de creatie van kunstmatig leven. Ze ontwikkelden een levend organisme met zowel natuurlijk als kunstmatig DNA, dat in staat is volledig nieuwe, synthetische eiwitten te creëren.

De studie, die gepubliceerd is in het vakblad Nature, brengt wetenschappers dichter bij de ontwikkeling van eiwitten die op bestelling gemaakt worden in het laboratorium. Het team benadrukt dat hun werk veilig is, en dat de semi-synthetische organismen niet buiten het labo kunnen overleven.

Chemisch bioloog Floyd Romesberg van het Scripps Research Institute in Californië toonde eerder al aan dat het mogelijk is het genetische alfabet van natuurlijk DNA uit te breiden. Dat bestaat uit vier letters: A (adenine), C (cytosine), G (guanine) en T (thymine). In 2014 creëerde Romesbergs team een stam van de E. colibacterie die twee onnatuurlijke letters bevatte, X en Y.

Met zijn nieuwe studie toont hij aan dat deze gedeeltelijk synthetische vorm van E. coli kan reageren op instructies van het hybride genetische alfabet om nieuwe eiwitten aan te maken.

"Ik zou dit geen nieuwe levensvorm noemen", zegt de Amerikaanse onderzoeker, "maar het is wel het dichtst dat iemand ooit bij een nieuwe levensvorm geraakt is. Het is de eerste keer dat een cel een eiwit heeft gecreëerd door gebruik te maken van iets anders dan G, C, A of T."

Hoewel de veranderingen aan het organisme maar klein waren, is dit volgens Romesberg een aanzienlijke prestatie. "Het is de eerste verandering die ooit gemaakt is aan een bestaande levensvorm."

Romesberg heeft de voorbije 20 jaar naar dit doel toegewerkt. Nieuwe levensvormen creëren is echter niet waar het om draait. Hij wil het uitgebreide genetische alfabet gebruiken om nieuwe soorten eiwitten te creëren die gebruikt kunnen worden om ziekten te behandelen.