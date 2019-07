Exclusief voor abonnees Amerikaanse prof: “Kernenergie is de enige manier om snel en krachtig een eind te maken aan opwarming van de aarde” Marco Visscher

08 juli 2019

15u26

Bron: De Volkskrant 0 Wetenschap & Planeet De opwarming van de aarde vraagt om kordate actie. Zonne- en windenergie is nog te precair. De Amerikaanse hoogleraar Joshua Goldstein ziet heil in de efficiëntste technologie: kernenergie.

In een toespraak in 2015 noemde president Obama klimaatverandering “een serieuze bedreiging van de mondiale veiligheid”. Joshua Goldstein spitste zijn oren. Als hoogleraar internationale betrekkingen is hij verbonden aan de American University. Hij schreef diverse boeken over oorlogen en conflicten, waaronder ‘International relations’ (1994), een standaardwerk dat zeker een half miljoen studenten hebben gebruikt.

De speech van Obama zette Goldstein ertoe zich meer te verdiepen in klimaatverandering. Hij besefte dat de omvang en urgentie van het probleem om kordate actie vragen. Van internationale verdragen mogen we echter niet te veel verwachten, stelt hij. Sinds het Kyoto-protocol uit 1997 is de mondiale CO2-uitstoot met 50 procent gestegen. “Iedereen plukt de vruchten van de gezamenlijke inspanningen”, zegt Goldstein over een klassiek probleem in zijn vakgebied. “Landen hebben dus een gering eigenbelang om er iets aan te doen.”

Vervolgens schreef Goldstein ‘A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow’. Het boek is al “het belangrijkste boek over klimaatverandering sinds ‘An Inconvenient Truth’” van Al Gore genoemd. Opmerkelijk: het schrijfsel is een pleidooi voor kernenergie.

