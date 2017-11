Amerikaanse Maanreiziger Dick Gordon overleden IVI

21u40

Bron: Belga 7 Twitter @NASA Dick Gordon is één van de slechts 24 mensen die naar onze Maan is gevlogen. Wetenschap & Planeet De Amerikaanse astronaut Dick Gordon is op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld. Gordon werd in 1963 astronaut en bracht gedurende twee missies meer dan 316 uur in de ruimte door. Hij was piloot van de driedaagse Gemini-11 missie en maakte daarbij twee ruimtewandelingen.

In 1969 was Gordon piloot van de commandomodule van de Apollo-12 Maanmissie. Dat maakte dat hij niet naar het oppervlak van onze natuurlijke satelliet afdaalde, in tegenstelling tot zijn collega's Charles Conrad en Alan Bean. Hij diende immers tijdens het 31 uur durend verblijf van de twee anderen op de Maan rondjes te draaien met zijn "Yankee Clipper". Gordon is één van de slechts 24 mensen die naar het hemellichaam is gevlogen.

We’re saddened by the loss of astronaut Dick Gordon, command module pilot on Apollo 12, the 2nd lunar landing: https://t.co/sAwLQKV3MY pic.twitter.com/ef1YjyIczd NASA(@ NASA) link