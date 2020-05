Amerikaanse astronauten schrijven geschiedenis: herbekijk hier lancering van de Crew Dragon Redactie

30 mei 2020

21u32

Bron: ANP 44 Wetenschap & Planeet Voor het eerst in de geschiedenis brengt een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte. Een raket van het bedrijf SpaceX is vandaag alsnog opgestegen vanaf de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral. De twee astronauten aan boord, Douglas Hurley en Bob Behnken, gaan naar het internationale ruimtestation ISS. Het is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De lancering stond aanvankelijk gepland voor afgelopen woensdag, maar toen werd het opstijgen afgeblazen vanwege slecht weer. Vandaag liep alles gesmeerd. Op zondag komt de capsule waarin astronauten Hurley en Behnken vertoeven aan op het ISS. Het dockingproces moet zo goed als volledig automatisch verlopen en staat gepland op zondagnamiddag, om 16.29 uur Belgische tijd

Het is nog niet beslist wanneer de astronauten terugkeren. Wellicht staat hun vertrek voor ergens in de komende zes tot zestien weken op het programma.

SpaceX

Het vaartuig van Hurley en Behnken heet de Crew Dragon. Hij is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tabletcomputers lijken. De Dragons worden al een paar jaar gebruikt om onbemand het ISS te bevoorraden. In januari liet SpaceX bewust een (onbemande) lancering van het vaartuig mislukken, om te kijken of een bemanning in geval van nood veilig terug naar de aarde kan worden gebracht. Dat lukte.

Tot nu toe waren alleen de Amerikaanse overheid, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd mensen naar de ruimte te brengen.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen naar de maan en terug brengen. Daarvoor wordt een ander vaartuig ontwikkeld, de Orion.

Lees ook:

Deze twee beste vrienden zitten aan het stuur van de allereerste bemande commerciële ruimtevlucht (+)

SpaceX lanceert de ‘Crew Dragon’ met Amerikaanse astronauten aan boord: alle cijfers en details over historische ruimtevlucht (+)

PORTRET. Gek of geniaal: is Elon Musk de nieuwe Mozes die ons naar het land van melk en honing leidt, of een ordinaire koopman in de tempel? (+)