Amerikaanse artsen voeren eerste wereldwijde transplantatie van penis en scrotum uit

Bron: USA Today, Belga 0 Wetenschap & Planeet Een Amerikaanse soldaat raakte enkele jaren geleden tijdens een missie in Afghanistan zwaargewond. Sindsdien stond de man op een wachtlijst voor een penis- en scrotumtransplantatie. Enkele chirurgen van de Johns Hopkins University School of Medicine zijn er enkele maanden geleden in geslaagd om een succesvolle transplantatie uit te voeren. Het gaat om de eerste volledige penis- en scrotumtransplantatie ter wereld.

Een team van negen plastische chirurgen en twee urologen opereerden de patiënt op 26 maart gedurende 14 uur. Volgens de artsen was het een moeilijke ingreep, maar is alles goed verlopen. "Binnenkort is het opnieuw mogelijk te urineren en seksueel actief te zijn", aldus Richard Redett, hoofd van het transplantatieteam. De Amerikaanse oorlogsveteraan, die anoniem wenst te blijven, herstelt goed. "Het was een moeilijke verwonding, niet gemakkelijk te aanvaarden", verklaarde hij. "Maar toen ik wakker werd na de operatie voelde ik me eindelijk terug wat normaler", voegde hij eraan toe.

"De testikels van de donor werden niet getransplanteerd. Die kunnen immers nog sperma bevatten", vertelt Damon Cooney, die meewerkte aan de operatie. "Dat zou in de toekomst ethische problemen kunnen veroorzaken als de patiënt kinderen wenst te krijgen."

De Amerikaan wordt momenteel nauwkeurig opgevolgd door het medische team. Er bestaat immers nog steeds een mogelijkheid dat zijn lichaam de nieuwe, vreemde cellen afstoot. Artsen hebben daarom beenmerg van de overleden donor bij de man ingebracht, waardoor de kans op afstotingsverschijnselen kleiner wordt.

"Hij zou trots zijn"

De identiteit alsook de doodsoorzaak van de donor is onbekend. Via het ziekenhuis lieten de familieleden van de overleden man weten dat ze verheugd zijn dat de operatie tot nog toe geslaagd is. "We zijn zo dankbaar. Ons geliefd familielid zou trots zijn om te weten dat hij je zo'n speciaal geschenk heeft gegeven", liet de familie weten in een boodschap gericht aan de oorlogsveteraan. "We hopen dat je snel beter wordt."

In de VS richten de transplantatieprogramma’s zich voornamelijk op oorlogsveteranen. De eerste wereldwijde penistransplantatie gebeurde in 2006 in China, maar de patiënt moest opnieuw een heelkundige ingreep ondergaan om de penis terug weg te nemen wegens "ernstige psychologische problemen" bij hem en zijn echtgenote. In 2015 werd de eerste geslaagde penistransplantatie ter wereld ondernomen in Zuid-Afrika. De VS volgde in 2016.