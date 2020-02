Amazon-topman Jeff Bezos trekt 10 miljard dollar uit voor strijd tegen klimaatverandering kv

17 februari 2020

20u13

Bron: Belga, Business Insider 0 Wetenschap & Planeet Amazon-topman Jeff Bezos lanceert het Bezos Earth Fund, zo heeft hij vandaag bekendgemaakt. Hij voorziet daarbij 10 miljard dollar (9,23 miljard euro) voor de strijd tegen de klimaatverandering.

"We kunnen de aarde redden", zegt Bezos in een post op Instagram. "Er zal collectieve actie nodig zijn van grote bedrijven, kleine bedrijven, landen, organisaties en individuen." De zakenman zegt dat hij naar verwachting in de zomer zal beginnen met het uitreiken van beurzen aan wetenschappers, activisten en ngo’s die zich inspannen voor het klimaat.

De beslissing komt er na druk van medewerkers van Amazon die willen dat het bedrijf meer doet om de klimaatopwarming aan te pakken. Meer dan 350 personeelsleden ondertekenden in januari een blogbericht op Medium waarin ze het bedrijf onder andere oproepen tot een neutralisering van de CO2-uitstoot tegen 2030.

In september kondigde Bezos aan dat Amazon tegen 2040 CO2-neutraal zou zijn en tegen 2030 voor 100 procent gebruik zou maken van hernieuwbare energie. Ook wil het bedrijf tegen dan 100.000 elektrische leveringsvoertuigen inschakelen.

Bezos, 's werelds rijkste man, heeft een vermogen dat geraamd wordt op 129,9 miljard dollar. Tien miljard dollar is 7,7 procent van dat vermogen. Hij is de enige Amerikaan onder de vijf rijkste mensen ter wereld die zich niet heeft aangesloten bij The Giving Pledge, waarbij deelnemers beloven dat ze tijdens hun leven of in hun testament meer dan de helft van hun rijkdom zullen wegschenken. Zijn ex-vrouw MacKenzie Bezos ondertekende The Giving Pledge in mei.